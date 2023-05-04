Yeni zam korkusu satışları patlattı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 03:25

Piyasada araç bulmak çok zor olsa da zam korkusu ile nisan ayı satış rekoru kırıldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin verilerine göre, 2023 yılı nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları toplamı yıllık yüzde 62.7 artarak 97 bin 679 adet oldu.

Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.9 artarak 77 bin 398 adet olurken hafif ticari araç pazarı yüzde 40.1 artarak 20 bin 281 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 55.2 arttı.

