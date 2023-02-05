'Yerinde üretim'i destekleyecekler

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 02:59

CarrefourSA Üst Yöneticisi Kutay Kartallıoğlu şu bilgiyi verdi:

“Gıda atığı ve karbon ayak izimizi azaltacak bu üretim modeliyle bir yılda İstanbul mağazalarımızın tüm yeşillik grubundaki ihtiyacının yarısını karşılayacağız. Bu alanlarda yapılan üretimler talebe, ekim alanına ve mevsimsel şartlara göre değişim gösterecek. Hedefimiz farklı illerde kent tarımı projemizi yaygınlaştırarak yerinde üretim yerinde tüketim modelini desteklemek.”