'Yerinde üretim'i destekleyecekler

CarrefourSA’nın, “Şehirde Üretiyoruz; Taze ve Güvenli Tüketiyoruz” mesajıyla “Kent Tarımı” projesini hayata geçirdiği açıklandı. İstanbul’da 100 çiftçiyle başlatılan proje, Ankara ve İzmir’le devam edecek.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 02:00
'Yerinde üretim'i destekleyecekler
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CarrefourSA Üst Yöneticisi Kutay Kartallıoğlu şu bilgiyi verdi:

“Gıda atığı ve karbon ayak izimizi azaltacak bu üretim modeliyle bir yılda İstanbul mağazalarımızın tüm yeşillik grubundaki ihtiyacının yarısını karşılayacağız. Bu alanlarda yapılan üretimler talebe, ekim alanına ve mevsimsel şartlara göre değişim gösterecek. Hedefimiz farklı illerde kent tarımı projemizi yaygınlaştırarak yerinde üretim yerinde tüketim modelini desteklemek.” 


CarrefourSA üretim

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