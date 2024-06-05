Yılın ikinci yarısında zor bir dönem: Acı sonbahar!

Yayınlanma: 05.06.2024 - 10:57

Güncelleme: 05.06.2024 - 10:57

Günlerdir yeni vergilerle ilgili düzenlemeler konuşuluyor. Şirketlerden istisnalarına bakılmaksızın yüzde 15’e kadar asgari kurumlar vergisi alınacağına dikkat çekiliyor. Doktor, avukat, mühendis gibi bazı meslek gruplarında yeni vergi düzenlemesine gidileceği, “peşin vergi” uygulamasına geçileceği konuşuluyor. Önce vergi alınacağı sonra beyanname verileceği savunuluyor. En sonunda da mahsuplaşma olacağı dile getiriliyor. Birden fazla taşınmazı olanlarla ilgili yeni bir emlak vergisi düzenlemesi yapılacağı dillendiriliyor. Taşınmazların satışında gerçek bedel üzerinden vergilendirme için çalışma yapıldığı belirtiliyor. Kripto varlıklardan elde edilen gelirler ve borsada yapılan işlemlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik yeni adımlar atılacağına işaret ediliyor. AKP’nin Meclis’e sunduğu ve görüşmeleri devam eden kripto paraya yönelik teklifte vergi düzenlemesi yer almıyordu. Bunların dışında Cumhurbaşkanı tarafından aksi yönde karar alınmazsa temmuzda akaryakıt, alkollü içki ve tütün ürünlerine otomatik ÖTV zamları gelecek. Artışın en az yüzde 17.87 olacağına dikkat çekiliyor.

'VERGİ ARTIŞLARI YURTTAŞLARA YANSIYACAK'

Vergi artışları doğrudan ya da dolaylı olarak yurttaşlara yansıyacak. Buna karşın iktidar asgari ücrete temmuzda zam yapmamakta kararlı. Son olarak AKP’nin Kızılcaham kampında da milletvekillerine bu yönde bilgilendirme yapıldığına dikkat çekiliyor. Temmuzda asgari ücreti artırmayacak olan iktidar, beklentilere karşın emeklilerin kök aylıklarında da düzenlemeye yanaşmıyor. Halen kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. Kök aylıklarla ilgili düzenleme yapılmazsa temmuzda milyonlarca emekli yine 10 bin lira almaya devam edecek. Yine AKP’nin Kızılcaham kampında en düşük emekli aylığı olan 10 bin lirada da artış olmayacağı dile getirildi. Gerek asgari ücrette gerekse de 10 bin lira en düşük emekli aylığında artış yapılmayacak olması milyonlarca yurttaşın yılın ikinci yarısında açlık sınırının çok altında gelirlere mahkum edilmesi anlamına gelecek. Mayıs itibariyle 19 bin liraya ulaşan açlık sınırının birkaç ay içinde 20 bin lirayı da aşması bekleniyor. Diğer yandan tasarruf genelgesi ile emekçilerin servis hizmeti kaldırıldı. Lojman kiraları artırılıyor. Kamuya personel alımı sınırlandırılıyor. Fazla mesai konusunda da kısıtlamaya gidiliyor. Eğer ücret, maaş ve aylıklarda ek artışlar yapılmazsa milyonlarca yurttaşı sonbaharda zor bir dönem bekliyor.