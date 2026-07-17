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Yılın ilk altı ayı bilançosu netleşti: Kepenk indiren şirket sayısı 13 bin 484 oldu

Yılın ilk altı ayı bilançosu netleşti: Kepenk indiren şirket sayısı 13 bin 484 oldu

17.07.2026 12:27:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Yılın ilk altı ayı bilançosu netleşti: Kepenk indiren şirket sayısı 13 bin 484 oldu

TOBB verilerine göre, haziran ayında yeni kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre çift haneli büyürken, aynı dönemde kepenk kapatan işletme sayısındaki patlama piyasadaki sert dalgalanmayı gözler önüne serdi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), haziran ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Buna göre, haziran ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 26,1 artarak 9 bin 639'a yükselirken, kapanan şirket sayısı yüzde 58,9 artışla 3 bin 293 oldu.

Yıllık bazda ise haziranda kurulan şirket sayısı yüzde 31,5, kapanan şirket sayısı ise yüzde 28,2 arttı.

İLK 6 AYDA 57 BİNİ AŞKIN ŞİRKET KURULDU

Ocak-haziran döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artarak 57 bin 62'ye ulaştı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 1,4 azalarak 13 bin 484 olarak kaydedildi.

ŞİRKET SERMAYELERİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Haziran ayında kurulan şirketlerin toplam sermayesi, mayıs ayına göre yüzde 126,3 arttı.

Kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 272'si toptan ve perakende ticaret, 1.372'si inşaat, 1.244'ü ise imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere kuruldu.

Gerçek kişi ticari işletmelerinde ise en fazla kuruluş 714 işletmeyle inşaat sektöründe gerçekleşti. Bunu 445 işletmeyle toptan ve perakende ticaret, 122 işletmeyle imalat sektörü izledi.

EN FAZLA KAPANIŞ TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETTE

Haziran ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 1.263'ü toptan ve perakende ticaret, 400'ü imalat, 317'si ise inşaat sektöründe faaliyet gösteriyordu.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinde ise ilk sırayı 453 işletmeyle toptan ve perakende ticaret aldı. İnşaat sektöründe 210, imalat sektöründe ise 133 işletme faaliyetlerine son verdi.

Haziran ayında ayrıca 204 kooperatif kuruldu. Bunların 174'ünü konut yapı, 14'ünü işletme, 6'sını ise tarımsal kalkınma kooperatifleri oluşturdu.

YABANCI ORTAKLI ŞİRKETLERDE SURİYE İLK SIRADA

Haziran ayında kurulan 894 yabancı ortak sermayeli şirketin 419'u Suriye, 54'ü ise İran ortaklı olarak faaliyete başladı.

Bu şirketlerin 79'u anonim, 815'i ise limited şirket statüsünde kuruldu. Toplam sermayelerinin yüzde 77,5'ini yabancı ortakların sermaye payı oluşturdu.

Haziran ayında kurulan şirketlerin faaliyet alanlarına bakıldığında ise 979'unun uzmanlaşmamış toptan ticaret, 442'sinin ikamet amaçlı olan ve olmayan bina inşaatı, 264'ünün ise uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık hizmetleri alanında faaliyet göstermek üzere kurulduğu görüldü.

İlgili Konular: #TOBB #şirket #kapanan şirketler

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