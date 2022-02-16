16 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Yılın ilk ayında bütçeden görev zararları için 11.8 milyar TL çıktı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu mali kurumlarına görevlendirme giderleri kapsamında 1.2 milyar TL aktarıldı. 16.1 milyar TL bütçesi olan Diyanet, ocakta 1.9 milyar TL harcama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ocak ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

ÖRTÜLÜ’DEN 57 MİLYON TL

Ocakta bütçe giderleri 146 milyar TL, bütçe gelirleri 176 milyar TL, bütçe fazlası ise 30 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre 79.2 milyar TL’den 147.4 milyar TL’ye yükseldi. Örtülü ödenekten yılın ilk ayında 57 milyon 13 bin TL harcama yapıldı. Hizmet alımları için 2.9 milyar TL harcandı. Faize yılın ilk ayında 14.2 milyar TL gitti. Cari transferler 71.8 milyar TL oldu. “Görevlendirme giderleri” olarak adlandırılmaya başlanılan görev zararları için ocakta bütçeden 11.8 milyar TL çıktı. Bu kapsamda kamu teşebbüslerinin görev zararları 1.1 milyar TL oldu. Bu yıl için Hazine’den siyasi partilere 645.1 milyon TL aktarıldı. Ocak ayında kurumların yaptıkları harcamalar da belli oldu. Bu kapsamda bütçe başlangıç ödeneği 3.8 milyar TL olan Cumhurbaşkanlığı ocak ayında 91.9 milyon TL harcadı.