YÖK’ten vakıf üniversitelerine zam sınırı: Artış yüzde 25’i geçemeyecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerinin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için uygulayabileceği öğrenim ücreti artışlarına ilişkin tavan oranı netleştirdi. Kurul, ara sınıflar için yapılacak zammın üst sınırını yüzde 25 olarak belirledi.

KARAR TÜİK VERİLERİ ESAS ALINARAK ÇIKTI

8 Temmuz tarihinde toplanan Yükseköğretim Genel Kurulu'nda alınan kararın detayları belli oldu. Buna göre; hazırlık ve birinci sınıfta okuyan öğrenciler haricindeki ara sınıf öğrencilerinin yıllık eğitim ücretlerine yapılacak zam oranı yüzde 25 bandını aşamayacak. Söz konusu tavan sınır belirlenirken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından (TÜİK) haziran ayında açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) yıllık artış ortalamaları temel kriter olarak alındı. Vakıf üniversiteleri, ara sınıflardaki öğrenciler için bu oranın üzerinde herhangi bir fiyat artışına gidemeyecek.

KAYITLARI BEKLETEN ÜNİVERSİTELERE İNCELEME RESTİ

Öte yandan, zam sınırının duyurulmasının ardından bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini kasıtlı olarak beklettiğine ve süreci uzattığına dair şikayetlerin YÖK'e ulaştığı öğrenildi. Konuya ilişkin sert bir uyarı yayımlayan Kurul, söz konusu aksaklıkların ve bekletme uygulamasının sürdürülmesi halinde, ilgili üniversiteler hakkında derhal resmi inceleme ve tahkikat süreçlerinin başlatılacağını vurguladı.