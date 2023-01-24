Yollardaki araçların yaş ortalaması 15'e dayandı

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 15:11

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 15:11

TTürkiye'de 2022 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10.1 artarak 1 milyon 269 bin 912 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 17.1 azalarak 35 bin 585 adet oldu.

Böylece 2022 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 234 bin 327 adet artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2022'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109.2 arttı ve 137 bin 173 adede yükseldi. haberturk.com'dan Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41.2'sini otomobil, yüzde 37.2'sini motosiklet, yüzde 12.2'sini kamyonet, yüzde 6.4'ünü traktör, yüzde 2.1'ini kamyon, yüzde 0.5'ini minibüs, yüzde 0.3'ünü otobüs ve yüzde 0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 264.2, otomobilde yüzde 91.2, minibüste yüzde 84, kamyonette yüzde 43.2, traktörde yüzde 26.3, otobüste yüzde 24.3, kamyonda yüzde 16.9 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 19.7 azaldı.

ARAÇ SAYISI 26.5 MİLYON

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı aralık ayı sonu itibarıyla 26 milyon 482 bin 847 oldu.

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53.9'unu otomobil, yüzde 16.2'sini kamyonet, yüzde 15.6'sını motosiklet, yüzde 7.9'unu traktör, yüzde 3.5'ini kamyon, yüzde 1.8'ini minibüs, yüzde 0.8'ini otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan, Aralık ayında 1 milyon 106 bin 203 adet taşıtın devri yapıldı.

TÜİK verilerine göre, aralık ayında devri yapılan taşıtların yüzde 69.1'ini otomobil, yüzde 16.3'ünü kamyonet, yüzde 5.4'ünü motosiklet, yüzde 4.2'sini traktör, yüzde 2.5'ini kamyon, yüzde 1.8'ini minibüs, yüzde 0.5'ini otobüs ve yüzde 0.2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

2022 VERİLERİ

Türkiye'de 2022 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 26 milyon 482 bin 847 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14.8 olarak hesaplandı.

Ortalama yaş otomobillerde 14, minibüslerde 15.5, otobüslerde 15.4, kamyonetlerde 13.3, kamyonlarda 17.8, motosikletlerde 13.3, özel amaçlı taşıtlarda 14.3 ve traktörlerde 24.4 olarak ölçüldü.

Türkiye'de 2022 yılında devri yapılan 9 milyon 563 bin 925 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 13.2 olarak hesaplandı.

Devri yapılan otomobillerin ortalama yaşı 14.1, minibüslerin 12.9, otobüslerin 11.3, kamyonetlerin 11.6, kamyonların 14.3, motosikletlerin 5.8, özel amaçlı taşıtların 15.4 ve traktörlerin de 19.5 olarak verilere yansıdı.

2021 VERİLERİ

Rakamlar, trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşının son yılda arttığını gösteriyor.

TÜİK, Türkiye'de 2021 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 25 milyon 249 bin 119 adet motorlu taşıtın ortalama yaşını 14.5 olarak açıklamıştı.

Bu yıl ile karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen yıl otomobillerde ortalama yaş 13.6, minibüslerde 15, otobüslerde 14.8, kamyonetlerde 12.8, kamyonlarda 17.6, motosikletlerde 13.7, özel amaçlı taşıtlarda 13.6 ve traktörlerde 24.3 şeklinde açıklanmıştı.

Aynı şekilde, devri yapılan araçların son 1 yılda ortalama yaşının artması da dikkat çekiyor. TÜİK rakamlarına göre, Türkiye'de 2021 yılında devri yapılan 8 milyon 815 bin 613 adet motorlu kara taşıtının ortalama yaşı 12.6 olarak bildirilmişti.

2021 yılında devri yapılan otomobillerin ortalama yaşı 13.2, minibüslerin 12.6, otobüslerin 11, kamyonetlerin 11.1, kamyonların 14.2, motosikletlerin 6.2, özel amaçlı taşıtların 14.8 ve traktörlerin 20 şeklinde verilere yansımıştı.