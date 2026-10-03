Yozgat'ta toplu taşıma ücretlerine zam geldi

Yozgat’ta artan akaryakıt maliyetleri gerekçesiyle toplu taşıma ücretlerine 6 lira zam gelirken, tam biniş 41, öğrenci binişi 33 liraya çıktı.

Yozgat’ta Bozok Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, geçtiğimiz şubat ayında yapılan zam sonrasında mazot fiyatlarının sürekli arttığına dikkati çekti, artan mazot fiyatlarının dikkate alınarak şehir içi yolcu ücretlerinin yeniden değerlendirmesini istedi.

Ağustos ayında verilen dilekçe ile taşıma ücretlerinin 10 lira artırılması istendi. Yozgat Belediyesi Ulaşım Komisyonu, eylül ayında yüksek buldu, yapılan değerlendirmeler sonunda 6 lira artışta karar kılındı.

YENİ TARİFEYLE, TAŞIMA ÜCRETLERİ 6 LİRA ARTIRILDI

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan Başkanlığı'nda yapılan son toplantıda, kabul edilen yeni tarifeyle, taşıma ücretleri 6 lira artırıldı.

Valilik tarafından karar onaylanmasının ardından Yozgat’ta toplu taşıma ücretleri tam biniş 41 lira, öğrenci binişi 33 lira, banka veya kredi kartıyla biniş ise 46 lira olarak uygulanacak.

Belediye Meclisi toplantısında söz alan toplu taşıma aracı sahipleri, artan mazot fiyatları nedeniyle daha önce kararlaştırılan 6 TL'lik zamın yeniden artırılmasını talep etti.

Daha önce 10 TL zam istediklerini, ancak 6 TL’de anlaştıklarını belirten araç sahipleri, mazotun 91-92 TL’den 98-100 TL seviyelerine çıktığını söyleyerek 8 TL civarında bir zamın kendileri için daha uygun olacağını ifade etti.

Meclis ve grup başkanlarının vereceği karara uyacaklarını da belirttiler.