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Yüksek Hızlı Tren biletlerine dev zam: Fiyatlar 1000 TL'yi aştı

Yüksek Hızlı Tren biletlerine dev zam: Fiyatlar 1000 TL'yi aştı

17.08.2026 10:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Yüksek Hızlı Tren biletlerine dev zam: Fiyatlar 1000 TL'yi aştı

Yüksek Hızlı Tren bilet tarifelerine yapılan zamla birlikte Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatları yeniden yükseldi. Yılın ikinci fiyat düzenlemesiyle hat genelinde ücretler artış kaydederken, özellikle Ankara-Sivas ve Ankara-İstanbul hatlarındaki bilet bedelleri dikkat çekici seviyelere ulaştı.
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Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine zam yapıldı. Ankara-İstanbul hattında 930 TL olan standart bilet fiyatı 990 TL'ye yükseldi. Böylece YHT tarifelerinde ocak ayındaki artışın ardından 2026 yılında ikinci kez fiyat değişikliğine gidildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte YHT hatlarında bilet fiyatları ortalama yüzde 6,45 oranında arttı.

ANKARA-İSTANBUL YHT BİLETİ 990 TL'YE ÇIKTI

Yapılan son zamla birlikte YHT hatlarında uygulanacak yeni bilet fiyatları belli oldu.

Ankara-İstanbul hattında standart bilet fiyatı 990 TL olarak belirlenirken, diğer hatlarda da ücretler güncellendi.

GÜNCEL YHT BİLET FİYATLARI

YHT Hattı Güncel Bilet Fiyatı
Ankara – İstanbul 990 TL
Ankara – Eskişehir 511 TL
Ankara – Konya 458 TL
Ankara – Sivas 1.001 TL
Eskişehir – İstanbul 639 TL
Eskişehir – Sakarya 601 TL

Yeni tarifeyle birlikte özellikle Ankara-Sivas hattında bilet fiyatı 1.000 TL sınırını aşarken, Ankara-İstanbul hattındaki bilet fiyatı da 990 TL'ye yükseldi.

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