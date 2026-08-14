Yüksek hızlı tren biletlerine zam yolda: Ankara-İstanbul arası fiyatlar cep yakacak

Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren biletlerine zam yapılması gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin bilet tarifeleri için üç farklı artış oranı üzerinde çalışma yürüttüğü ve ilgili bakanlıklarla görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Zam için şu aşamada öne çıkan oranın yüzde 8,5-9 aralığında olduğu bildirildi.

TCDD BİLETLER İÇİN 3 FARKLI ZAM ORANINI DEĞERLENDİRİYOR

Ankara'da kamunun sunduğu bazı mal ve hizmetlere yönelik zam hazırlıkları sürerken, ulaştırma ve taşımacılık hizmetlerine ilişkin çalışmalar da devam ediyor.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin başta YHT olmak üzere ana hat ve bölgesel tren biletlerine yönelik üç farklı zam seçeneği üzerinde çalıştığı belirtildi. Zam konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Kaynaklar, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine şu aşamada öne çıkan zam oranının yüzde 8,5-9 olduğunu ifade etti.

YHT BİLETLERİNE SON ZAM OCAK AYINDA YAPILMIŞTI

Kaynaklar, YHT, ana hat ve bölgesel tren biletlerine son olarak 15 Ocak'ta yüzde 19,23 oranında zam yapıldığını hatırlattı.

Bu zamla Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı 780 TL'den 930 TL'ye yükselmişti. Kaynaklar, o tarihten bu yana bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirtti.

Olası yeni zamda yıl sonu enflasyon hedefi ve tahmininin dikkate alınacağı ifade edildi.

ANKARA-İSTANBUL YHT BİLETİ 1.000 TL'Yİ AŞABİLİR

Yeni zam oranı ve düzenlemenin hangi tarihte uygulanacağı henüz kesinleşmedi.

Ancak yüzde 8,5 civarında bir artış yapılması halinde Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatının 1.000 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Kaynaklar, devletin demiryolu taşımacılığına desteğinin sürdüğünü belirterek YHT'nin hizmete girdiği dönemde belirlenen "uçaktan ucuz, otobüsten pahalı" fiyat modelinin korunduğunu savundu.

Demiryolu yolculuğunun konfor ve fiyat açısından diğer ulaşım seçeneklerine kıyasla avantajını sürdürdüğü ifade edildi.