Yumurta üretimi düştü
Tavuk eti üretimi 180 bin 53 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,56 milyar adet olarak gerçekleşti. Yumurta üretimi ise düştü.
Beyaz et ve yumurtada fiyat artışları vatandaşın gündemindeki yerini korurken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı yüzde 15,3, tavuk eti üretimi yüzde 13,4, hindi eti üretimi yüzde 5,2 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,2 arttı. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 15,5, hindi eti üretimi yüzde 15,2, tavuk eti üretimi yüzde 14,3 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,7 azaldı.
Tavuk eti üretimi 180 bin 53 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,56 milyar adet olarak gerçekleşti.
Tavuk eti üretim miktarı, Şubat 2022
YUMURTA ÜRETİMİ AZALDI
Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı yüzde 15,3, tavuk eti üretimi yüzde 13,4, hindi eti üretimi yüzde 5,2 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,2 arttı. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 15,5, hindi eti üretimi yüzde 15,2, tavuk eti üretimi yüzde 14,3 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,7 azaldı.
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