Yurtdışından bireysel e-alışverişte vergi yüzde 66-100 arttı. Sınır da 30 Avro’ya indi

Yayınlanma: 08.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.08.2024 - 04:00

Her ihtiyacı hemen her gün zamlanan yurttaş, haftalarca kargo beklemesi gerekse de birçok ürünü yurtdışındaki e-ticaret sitelerinden almayı tercih ediyor. Çünkü bu ürünleri, Türkiye’deki fiyatların üçte birine alabiliyor. Öyle ki Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) yılın ilk altı ayında yerli kredi kartları ile yurtdışına yapılan çevrimiçi harcama tutarı yüzde 95 artışla 48.1 milyar liraya ulaştı.

ÖNCE TÜKETİCİ KONSEYİ

Bu durum özellikle iç pazardaki firmalar ve pazaryerlerinin şikâyetlerine neden olunca iktidar elektronik alışverişlerde vergiyi artırdı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararla yurtdışı e-alışverişlerde bireysel ithalat limiti 150 Avro’dan 30 Avro’ya düşürüldü. Avrupa Birliği’nden ithal edilen ürünler için vergi yüzde 18’den yüzde 30’a yükseltildi. Diğer ülkelerden ithal edilecek ürünler için ise vergi yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarıldı.

Eylülde yapılacak Ticaret Bakanlığı Tüketici Konseyi’nde bu düzenlemeye itirazlarını dile getireceklerini söyleyen Tüketici Birlikleri Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “Ardından da bu durumun rekabeti tüketici aleyhine bozduğunu belirterek Rekabet Kurumu’na başvuracağız. İçerideki üreticiyi korumak için tüketicinin bu zor dönemlerde ucuz ürün alma seçeneklerini engelleyemezsiniz. Bu, Bodrum esnafı zarar etmesin diye insanların Yunanistan’a gidişini engellemekle aynı şey” dedi. Düzenlemeyi yetersiz bulan Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise şu saptamayı yaptı: “Biz onlara ‘Vergi getirin’ demiyoruz. Onlar da bizim gibi ithalat rejimine uygun bir şekilde ürün ithal etsinler. Hammadde ithal ederken hem sağlık hem güvenlik için birçok testten geçiyoruz. Ama bu sitelerden gelenlerin hiçbiri geçmiyor. Evet ucuz ama ne kadar güvenli? Ayrıca limitin 30 dolara indirilmesi yetmez. Zaten sepet ortalaması 20 dolar.”

Bu düzenlemenin e-ticaret sitelerinden çok yerli üreticiler için alındığını söyleyen Elektronik Ticaret Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu şöyle konuştu:

YERLİ ÜRETİCİLER İÇİN

“Tüketicilerin tepkisini anlıyoruz, kimse kısıtlama veya engel istemez. Ama gerçekten ihtiyaç vardı. Bu ürünler denetimsiz şekilde geliyor. Birçok üründe Kullanma kılavuzu bile yok. Önümüzdeki günlerde fatura zorunluluğu gibi ek önlemler gelebilir” dedi.