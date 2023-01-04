Yurttaş, Erdoğan’ın açıkladığı yüzde 25 artışa kızgın: TÜİK’in enflasyonu emekli ve memuru vurdu

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ile emekli maaş artışları da belli oldu. Enflasyon, beklentilerin de altında düşük çıkınca milyonlarca memur ile memur emeklisinin maaş artışı yüzde 16.4, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı da yüzde 15.4’le sınırlı kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün öğleden sonra oranı yüzde 25’e çıkardıklarını açıkladı.

Emekçiler en az yüzde 40 artış beklerken iktidar, memur ve memur emeklisine sadece yüzde 8.6, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de sadece yüzde 9.6 ek zam yapmış oldu. Oranlar asgari ücretteki yüzde 55’e varan zammın çok altında kaldı.

KONFEDERASYONLAR TEPKİLİ

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, hem kendi hem de bağımsız araştırma gruplarının yaptığı araştırmaların TÜİK’in açıkladığı verilerin gerçek enflasyonu yansıtmadığını gösterdiğini söyledi. Enflasyonda “baz etkisinden” kaynaklı düşme de beklendiğini dile getiren Bozgeyik, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanının oranı yüzde 25’e çıkarması bizim taleplerimizi karşılamaz. Aralık ayında asgari ücrete yüzde 54.6’lık artış yapıldı. Yıllık artış ise yüzde 100. Açlık sınırı 10 bin lirayı, yoksulluk sınırı 26 bin liraya aşmış durumda. Yüzde 25 zam bizim taleplerimizi karşılamıyor.”

Bozgeyik, bugün TÜİK önlerinde, 13 Ocak’ta da tüm illerde basın açıklamaları yapacaklarını, ortak mücadeleyle gelir kaybının ortadan kaldırılmasına yönelik birçok eylem-etkinlik gerçekleştireceklerini söyledi.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen dışındaki tüm konfederasyonlarla görüşeceklerini açıkladı. Birleşik Kamu-İş’in de yer aldığı konfederasyonların oluşturduğu Kamu Konfederasyonlar Platformu da “Cumhurbaşkanı da çalışanların hakkı olan bir zammı ‘ulufe’ gibi dağıtmaktadır. Maaşlar Kamu-Ar’ın açlık yoksulluk araştırmasına göre en az 26 bin 124 TL maaş alması gerekmektedir.”

MAAŞLAR NE OLDU?

- En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil yaklaşık 11 bin 396 liraya yükselecek.

- En düşük emekli memur maaşı da yaklaşık 7 bin 597 lira olacak.

- 1/4’ündeki öğretmen maaşı 15 bin 188 liraya yükselecek. 8/1 derecedeki polis memuru maaşı 17 bin 536 lira, 1/4’ündeki mühendis maaşı 20 bin 479 lira olacak.

- Yüzde 25 zamla birlikte en düşük işçi maaşı (2000 öncesi) yaklaşık 5 bin 860 liraya çıktı.

- 2000 sonrası için en düşük işçi emeklisi maaşı da 3 bin 631 liraya yükseldi.

- Bağ-Kur emeklisinin maaşı 4 bin 270 liraya, tarım Bağ-Kur emeklisinin maaşı da 4 bin 24 liraya çıktı.