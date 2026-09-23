Yurttaşın enflasyon beklentisi ne kadar oldu? TCMB'nin eylül verileri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi verilerinden derlediği Sektörel Enflasyon Beklentileri raporu yayımlandı.

Rapora göre, finansal ve reel sektör uzmanları, imalat sanayi firmaları ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonuna ilişkin beklentileri farklı yönlerde değişti.

PİYASA KATILIMCILARININ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için bir önceki aya göre 0,01 puan artarak yüzde 23,70 seviyesine yükseldi.

Hanehalkının enflasyon beklentisi de 0,02 puan artışla yüzde 45,60 oldu. Reel sektörün beklentisi ise 0,30 puan azalarak yüzde 32,50 seviyesine geriledi.

YILLIK BEKLENTİLERDE DEĞİŞİM

Yıllık bazda karşılaştırıldığında geçen yıl eylül ayında yüzde 22,25 olan piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi bu yıl eylül ayında yüzde 23,70’e yükseldi.

Reel sektörün beklentisi 2025 yılı eylül ayındaki yüzde 36,80 seviyesinden yüzde 32,50’ye, hanehalkının beklentisi ise yüzde 52,99’dan yüzde 45,60’a geriledi.

ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNİ BEKLEYEN HANEHALKI ORANI AZALDI

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı da bir önceki aya göre 0,60 puan azalarak yüzde 16,25 seviyesinde gerçekleşti.