Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yurttaşın enflasyon beklentisi ne kadar oldu? TCMB'nin eylül verileri belli oldu

Yurttaşın enflasyon beklentisi ne kadar oldu? TCMB'nin eylül verileri belli oldu

23.09.2026 10:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Yurttaşın enflasyon beklentisi ne kadar oldu? TCMB'nin eylül verileri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eylül ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri açıklandı. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları ve hanehalkında yükselirken, reel sektörün beklentisi geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkının oranında ise düşüş kaydedildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi verilerinden derlediği Sektörel Enflasyon Beklentileri raporu yayımlandı.

Rapora göre, finansal ve reel sektör uzmanları, imalat sanayi firmaları ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonuna ilişkin beklentileri farklı yönlerde değişti.

PİYASA KATILIMCILARININ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için bir önceki aya göre 0,01 puan artarak yüzde 23,70 seviyesine yükseldi.

Hanehalkının enflasyon beklentisi de 0,02 puan artışla yüzde 45,60 oldu. Reel sektörün beklentisi ise 0,30 puan azalarak yüzde 32,50 seviyesine geriledi.

YILLIK BEKLENTİLERDE DEĞİŞİM

Yıllık bazda karşılaştırıldığında geçen yıl eylül ayında yüzde 22,25 olan piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi bu yıl eylül ayında yüzde 23,70’e yükseldi.

Reel sektörün beklentisi 2025 yılı eylül ayındaki yüzde 36,80 seviyesinden yüzde 32,50’ye, hanehalkının beklentisi ise yüzde 52,99’dan yüzde 45,60’a geriledi.

ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNİ BEKLEYEN HANEHALKI ORANI AZALDI

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı da bir önceki aya göre 0,60 puan azalarak yüzde 16,25 seviyesinde gerçekleşti.

İlgili Konular: #enflasyon #TCMB #enflasyon beklentisi

İlgili Haberler

Hazine ve Maliye'den yeni yaptırım düzenlemesi: O işlemler MASAK'a bildirilecek
Hazine ve Maliye'den yeni yaptırım düzenlemesi: O işlemler MASAK'a bildirilecek Hazine ve Maliye Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yaptırım listesinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonlara yönelik işlemlerde uygulanacak tedbirleri belirledi. Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğle, yaptırım listesinde yer alanların gerçekleştirmek istediği işlemlerin MASAK’a ivedilikle bildirilmesi ve işlemlerin ertelenmesi için gerekli tedbirlerin alınması zorunlu hale getirildi.
2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri
2026 yıl sonu altın beklentileri hesaplandı: İşte 14 bankanın güncel tahminleri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımları ve güçlü dolar, altın üzerinde kısa vadeli baskı yaratırken; merkez bankası alımları, yatırım fonu (ETF) girişleri ve jeopolitik riskler orta ve uzun vadeli altın beklentilerini desteklemeye devam ediyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre 14 uluslararası dev kurumun 2026 yıl sonu ve gelecek dönem altın analiz raporları netleşti.
Bank of America'dan petrolde korkutan senaryo: Fiyatlarda büyük sıçrama yaşanabilir
Bank of America'dan petrolde korkutan senaryo: Fiyatlarda büyük sıçrama yaşanabilir Bank of America, İran savaşının uzaması ve petrol arzındaki kesintilerin derinleşmesi halinde Brent petrolün 150 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Banka, enerji altyapısındaki hasar ve Hürmüz Boğazı’ndaki arz kayıpları nedeniyle petrol piyasasında hızlı bir normalleşme beklemediğini belirtti.