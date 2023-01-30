Yurttaşın zamlı maaş sevinci yarım kaldı, alışveriş sepeti yüzde 16 zamlandı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 07:36

Yüzde 54 zamla 8 bin 500 lira olan yeni asgari ücret ile yüzde 30 zamlı memur ve emekli maaşları bir gün sonra hesaplara yatacak. Ocak ayı enflasyonu henüz açıklanmasa da Cumhuriyet olarak takibini yaptığımız yaklaşık 20 üründe yüzde 45’leri bulan fiyat artışları yaşandı.

Aralık ayında asgari ücret 5 bin 500 lirayken 39.90 TL’ye satılan 710 gr domates salçası, bugün, yüzde 35 zamla 54.90 liradan satılıyor. 18.50 liradan satılan 1 litre süt, yüzde 45 zamla 26.90 liraya satılıyor. İçerisinde bu ürünlerin de bulunduğu ortalama bir alışveriş paketinde aylık artışlar yüzde 16’yı buluyor. Aralık ayında 1007 liraya dolan sepet ocak ayının son günlerinde yüzde 16 zamla 1172 liraya doluyor. Bu durum asgari ücretin henüz işçinin eline geçmeden eridiğini gösterirken sendikalar ara zam için şimdiden ses yükseltmeye başladı.

SUYA YAZILAN YAZI

Cumhuriyet’in alışveriş sepetini değerlendiren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücret zamlarının suya yazılan yazı olduğunu ispatlıyor” dedi. Dar gelirlinin en önemli gider kalemi olan gıda enflasyonunun hâlâ üç haneli olduğunu hatırlatan Çerkezoğlu, “Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda dört kez zam yapılmalı ücretlere. Biz geçen yıl da ara zammı dillendirdiğimizde herkes karşı çıkmıştı ama sonra mecbur kaldılar. Uzun vadede kurtuluş asgari ücret zamları değil, asgari ücretin ortalama ücret haline gelmemesi, kontrollü ekonomi politikaları ve sendikalaşma ile ilerleyen toplu iş sözleşmeleri ile olur” dedi.

Kamu Emekçileri Sendikası Eşbaşkanı Mehmet Bozgeyik de Temmuz beklenmeden en azından asgari ücret oranında zam talep etti. Bozgeyik, “Ulaşım, gıda ve kira zamları durmuyor. Yüzde 30 kimseye yetmiyor. Toplusözleşme kanununa aykırı olarak belirlenen zamlarla, emekçi tek bir kişinin iki dudağının arasından çıkacak rakamlara mahkûm edilemez” dedi.

HAYVANLARINI SATTI HURDACI OLDU

Gıda ve tarımda kriz derinleşirken çiftçi ve yetiştiriciler üretimden kopmaya devam ediyor. Sorunları yerinde inceleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Niğde’deki son ziyaretinde karşılaştığı Soner Küçüktaş, tarımdaki durumu özetledi. Sahip olduğu 24 hayvanı sattığını söyleyen Küçüktaş, “Aldığımız yem verdiğimiz sütü karşılamıyor, o yüzden hayvancılığı bıraktım ve hurdacılık yapmaya başladım. Şimdi hurda işiyle uğraşıyorum” diye konuştu. Sorunların arttığını söyleyen Gürer ise “İthalat çözüm değil. İthalat bağımlılığı yeni sorunlar üretir” dedi.