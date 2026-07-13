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Zamlı emekli maaşı farkları ne zaman yatacak? 2026 Temmuz ayı SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Zamlı emekli maaşı farkları ne zaman yatacak? 2026 Temmuz ayı SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

13.07.2026 10:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Zamlı emekli maaşı farkları ne zaman yatacak? 2026 Temmuz ayı SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Temmuz 2026 emekli maaşı zammının netleşmesinin ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaşların ve oluşacak fark ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi araştırıyor. Peki, emekli maaşı zam farkları ne zaman ödenecek, ödemeler ayın kaçında yapılacak?
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte Temmuz 2026 döneminde uygulanacak emekli maaşı zam oranları kesinleşti. Peki, emekli maaşı zam farkları ne zaman ödenecek, ödemeler ayın kaçında yapılacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşlarına ilişkin düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte güncellenen aylıklar emeklilerin hesaplarına aktarılacak. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, her ay tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda yatırılıyor.

Temmuz zammının da aynı takvim kapsamında aylıklara yansıtılarak hesaplara geçmesi bekleniyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4A statüsündeki SSK emeklileri, temmuz ayında zamlı aylıklarını tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda alacak. Yüzde 17,76’lık zam oranının maaşlara yansıtılmasıyla birlikte ödemeler, 17-26 Temmuz tarihleri arasında aşamalı olarak hesaplara yatırılacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılır. Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe rastlaması durumunda ise pazartesi günü ödenir.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

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