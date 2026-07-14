Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi, zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Emekliye ve memura ne kadar zam yapıldı?

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Temmuz 2026 maaş artış oranları netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dahil olmak üzere yüzde 13,52 zam alacak.

En düşük emekli maaşı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükselirken, örneğin daha önce 25 bin TL aylık alan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin yeni maaşı 29 bin 440 TL olacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

4A kapsamındaki SSK emeklilerinin zamlı maaşları, tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

4B kapsamındaki Bağ-Kur emeklilerinin zamlı aylıkları 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Ödemeler yine tahsis numarasının son rakamına göre gerçekleştirilecek.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Mevcut durumda 26 bin 889 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı, yüzde 13,52 zam ve 1.000 TL seyyanen ödeme ile birlikte 31 bin 524 TL'ye yükseldi. Temmuz ayı itibarıyla memur emeklileri de zamlı maaşlarını belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda hesaplarında görecek.