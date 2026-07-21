Zhongji Innolight'dan Hong Kong'ta 8 milyar dolarlık halka arz planı

Yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılan optik alıcı-vericilerin dünyanın en önemli üreticilerinden biri olan Çinli Zhongji Innolight, Hong Kong piyasasında halka arz olacak. Konuyla ilgili doğrudan bilgiye sahip kaynakların verdiği bilgiye göre halka arz 8 milyar dolar değerinde olacak. Shenzhen borsasında işlem gören şirket, Nvidia, Alphabet ve Meta’nın kilit tedarikçilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Şirket, 2021’den bu yana gelir bazında üst üste beş yıldır dünyanın en büyük optik bağlantı çözümleri sağlayıcılarından biri konumunda yer alıyor. Planlanan halka arzla birlikte elde edilecek gelirin, artan yapay zekâ altyapı talebi karşısında yüksek hızlı optik modül üretiminin genişletilmesinde kullanılacağı aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ

Şirketin piyasa değerinin 1,3 trilyon Çin Yuanı'nın üzerine çıktığı ifade edildi.