Zonguldak'ta iş kazası: İki işçi ağır yaralandı!
Zonguldak'ta Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası'nda çalışan ve üzerlerine çelik malzeme düşen iki işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan taşeron işçilerin tedavilerinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de kurulan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası'nda (ERDEMİR), taşeron firmada çalışan 2 işçi, iş kazasında ağır yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Ereğli Demokrat Medya'nın aktardığı habere göre, firmanın yeni yüksek fırın kısmında zeminde çalışma yapan taşeron firma personeli Erdal Yıldız (20) ile Davut Samet Acar’ın (23) üzerine yaklaşık 4 metre yükseklikteki iskeleden çelik malzeme düştü.
Olayın haber verilmesinin ardından çelik malzemenin altından çıkarılan iki işçi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'un adayından şoke eden sözler: Tahrikte son nokta
- Türkiye’yi temsil eden ismin şiddet sicili
- İlçe Seçim Kurulu'ndan Erdoğan kararı
- 'Paniğe kapıldılar'
- HÜDA PAR yöneticisi Trabzonluları hedef aldı
- MHP'li isim uyuşturucuyla yakalandı
- AKP'li adaydan MHP'ye olay sözler
- Sağduyu çağrısı yapan Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Soylu'nun iddiası yargıya taşınıyor
- Erdoğan Kılıçdaroğlu'na nereden saldıracağını şaşırdı