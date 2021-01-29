Myrleia Antik Kenti’ni açık hava müzesine dönüştürmek isteyen Mudanya Belediyesi’nin, Anıtlar Kurulu’ndan beklediği kamulaştırma onayı geldi.
Helenistik ve Roma dönemlerine ait taşınmaz kültür varlıklarının bulunduğu bölgenin arkeopark olarak hayata geçirilmesi için önemli bir adım daha atıldığını kaydeden Belediye Başkan Hayri Türkyılmaz, “Kimlikli turizm hedefimizle, Myrleia’yı Mudanyamıza, insanlığa, dünya tarihine kazandıracağız” dedi.
Mudanya Belediyesi, 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni açık hava müzesine dönüştürme yolunda önemli bir aşamayı daha tamamladı.
Mudanya Belediyesi’nin, açık hava müzesine dönüştürmek amacıyla projelendirdiği Myrleia Arkeoparkı Projesi için Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan beklenen onay geldi.
Kurul, Mudanya Belediyesi’nin Myrleia Antik Kenti’nin devamı olan ve Ömerbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve arkeopark alanı olarak belirlenen özel mülkiyete ait 1448 ada 8 ve 22 parseldeki taşınmaz kültür varlıklarını kamulaştırma talebini onayladı. İmar planında yeşil alan olarak belirlenen bölgenin arkeopark olarak hayata geçirilmesi için önemli bir adım daha atılmış oldu.
Mudanya’nın turizm potansiyelinin yapılacak olan çalışmayla artacağını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Yalnızca Bursa değil, tüm insanlığın değerlerinden biri olan Myrleia’yı geleceğe hep birlikte taşıyacağız. 2700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni açık hava müzesine dönüştürme çalışmalarına uzun süren çabalarımız ve kararlılığımız sonucunda başlıyoruz. Myrleia Antik Kenti’nin devamı olan ve Ömerbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanı açık hava müzesine dönüştürüyoruz.
Mudanya’nın tarihini ziyaretçilerine tanıtacak bilgilendirme panoları, yürüyüş yolları, çocuklar için uygulama laboratuvarlarının bulunacağı uygulama projesi için heyecanlıyız. Tek bir amacımız var.
Bu değer yok olmasın, el ele vererek Mudanyamıza, insanlığa, kültür ve tarihe Myrleia’yı kazandıralım. Geleceğe tarihi bir imza atalım. Destek veren, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum.”
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