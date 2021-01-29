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Mudanya’nın turizm potansiyelinin yapılacak olan çalışmayla artacağını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yalnızca Bursa değil, tüm insanlığın değerlerinden biri olan Myrleia’yı geleceğe hep birlikte taşıyacağız. 2700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni açık hava müzesine dönüştürme çalışmalarına uzun süren çabalarımız ve kararlılığımız sonucunda başlıyoruz. Myrleia Antik Kenti’nin devamı olan ve Ömerbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanı açık hava müzesine dönüştürüyoruz.

Mudanya’nın tarihini ziyaretçilerine tanıtacak bilgilendirme panoları, yürüyüş yolları, çocuklar için uygulama laboratuvarlarının bulunacağı uygulama projesi için heyecanlıyız. Tek bir amacımız var.

Bu değer yok olmasın, el ele vererek Mudanyamıza, insanlığa, kültür ve tarihe Myrleia’yı kazandıralım. Geleceğe tarihi bir imza atalım. Destek veren, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum.”