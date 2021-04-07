Vücudun işlevi için elzem maddeler vardır. Bunlardan biri de magnezyumdur. Bademde yüksek miktarda bulunan magnezyum vücutta yorgunluğun giderilmesini sağlarken kas fonksiyonlarının düzenli çalışmasında etkilidir.
Kalsiyum - potasyum dengesini sağlar ve işlevini arttırır. Elektrolit ve su dengesini sağlar. Stres hormonlarımızdan olan kortizol seviyesini kontrol altında tutar.
Kolestrol dengeleyicidir
Badem, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) olarak adlandırılan kötü kolestrolü düşürerek kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olur bu da kardiyovasküler hastalıklara yakalanma oranımızı azaltır. Özellikle kalp damar rahatsızlığı olan kişiler günde 1 porsiyon (10-15 adet çiğ badem tüketmelidir.)
İçerik bakımından zengindir
Yağ ve posa içeriği yüksek olan badem kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. İştah kontrolünün sağlanmasında etkili olduğu için kilo verme sürecinde çok sık tercih edilmektedir.
Magnezyum eksikliği durumunda kan basıncı yükseldiği için badem içeriğindeki magnezyumun etkisiyle kan basıncını düşürerek olası yüksek tansiyon ve kalp krizi gibi durumlara engel olur.
Yağ ve lif içeriği sayesinde ise çiğ badem kabızlık problemlerinin giderilmesinde de oldukça etkilidir. İçerdiği antioksidan ve posa sayesinde kansere karşı koruyucu besinler listesindedir.
Beyin ve kemik sağlığına katkıda bulunur
Yapılan çalışmalar bademin beyin ve kemik gelişimi konusunda da önemini vurgulamaktadır. Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkların önlenmesine yardımcı bir besindir.
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