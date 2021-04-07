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İçerik bakımından zengindir

Yağ ve posa içeriği yüksek olan badem kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. İştah kontrolünün sağlanmasında etkili olduğu için kilo verme sürecinde çok sık tercih edilmektedir.

Magnezyum eksikliği durumunda kan basıncı yükseldiği için badem içeriğindeki magnezyumun etkisiyle kan basıncını düşürerek olası yüksek tansiyon ve kalp krizi gibi durumlara engel olur.

Yağ ve lif içeriği sayesinde ise çiğ badem kabızlık problemlerinin giderilmesinde de oldukça etkilidir. İçerdiği antioksidan ve posa sayesinde kansere karşı koruyucu besinler listesindedir.

Beyin ve kemik sağlığına katkıda bulunur

Yapılan çalışmalar bademin beyin ve kemik gelişimi konusunda da önemini vurgulamaktadır. Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkların önlenmesine yardımcı bir besindir.