<p>Fotoğrafçılık tarihinin öncüsü olarak bilinen William Henry Fox Talbot’un yaklaşık 200 fotoğraftan oluşan koleksiyonu, Sotheby’s müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 2 milyon doların üzerinde bir fiyata satışa sunulacak.<br></p>
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Fotoğrafçılık tarihinin öncüsü olarak bilinen William Henry Fox Talbot’un yaklaşık 200 fotoğraftan oluşan koleksiyonu, Sotheby’s müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 2 milyon doların üzerinde bir fiyata satışa sunulacak.

<p>İngiliz milletvekili, bilim adamı ve fotoğrafçılığın öncüsüdür olarak bilinen William Henry Fox Talbot'a ait 200 fotoğraftan oluşan özel koleksiyonu Sotheby’s müzayede evinin düzenlediği açık artırmada satışa çıkarılacak.<br></p>
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İngiliz milletvekili, bilim adamı ve fotoğrafçılığın öncüsüdür olarak bilinen William Henry Fox Talbot'a ait 200 fotoğraftan oluşan özel koleksiyonu Sotheby’s müzayede evinin düzenlediği açık artırmada satışa çıkarılacak.

<p><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">Konuyla ilgili açıklamada bulunan müzayede yetkilileri, tarihin en eski fotoğraflarından oluşan koleksiyonun ön görülen değerinin 2 milyon dolara ulaştığını açıkladı.</span><br></p>
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Konuyla ilgili açıklamada bulunan müzayede yetkilileri, tarihin en eski fotoğraflarından oluşan koleksiyonun ön görülen değerinin 2 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

<p>Fotoğrafların, İngiltere’nin 1840 yıllarındaki mimarisini ve günlük yaşamını tasvir ettiği belirtildi.<br></p>
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Fotoğrafların, İngiltere’nin 1840 yıllarındaki mimarisini ve günlük yaşamını tasvir ettiği belirtildi.

<p>İngiliz bilim insanı ve aynı zamanda mucit olan Talbot, kamera teknolojisini denerken aile üyelerinin ve arkadaşlarının da çeşitli portrelerini fotoğrafladı.<br></p>
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İngiliz bilim insanı ve aynı zamanda mucit olan Talbot, kamera teknolojisini denerken aile üyelerinin ve arkadaşlarının da çeşitli portrelerini fotoğrafladı.

<p>Talbot ‘’Tuzlu kâğıt’’ fotoğraf tekniğini 1830’ların başında gittiği bir tatil sırasında keşfetti.&nbsp;<br></p>
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Talbot ‘’Tuzlu kâğıt’’ fotoğraf tekniğini 1830’ların başında gittiği bir tatil sırasında keşfetti. 

<p>Sonrasında ise bu tekniğini geliştirip sıradan bir yazı kağıdını ışığa duyarlı bir yüzey haline getirdi.<br></p><p>Talbot’un çığır açan tekniği günümüz fotoğraf teknolojisinin altyapısını oluşturuyor.&nbsp;&nbsp;</p>
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Sonrasında ise bu tekniğini geliştirip sıradan bir yazı kağıdını ışığa duyarlı bir yüzey haline getirdi.

Talbot’un çığır açan tekniği günümüz fotoğraf teknolojisinin altyapısını oluşturuyor.  

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