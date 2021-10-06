14 yaşındaki çocuğunu 24 yerinden bıçaklayan isim tutuklandı
Olay, 1 Ekim günü Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Vücudunun çeşitli yerlerine 24 bıçak darbesi alan çocuk komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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