14 yaşındaki çocuğunu 24 yerinden bıçaklayan isim tutuklandı

DHA
06 Ekim 2021 Çarşamba, 10:19
<p>Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Ebubekir Sıddık Ş. (38), 14 yaşındaki çocuğunu 24 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan Ebubekir Sıddık Ş., yakalanıp, tutuklandı.</p>

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Ebubekir Sıddık Ş. (38), 14 yaşındaki çocuğunu 24 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan Ebubekir Sıddık Ş., yakalanıp, tutuklandı.

<p>Olay, 1 Ekim günü Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Vücudunun çeşitli yerlerine 24 bıçak darbesi alan çocuk komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.</p>

Olay, 1 Ekim günü Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Vücudunun çeşitli yerlerine 24 bıçak darbesi alan çocuk komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

<p>Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Ebubekir Sıddık Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Kurtuluş ve Şehitler Mahallesi ile sanayi sitelerinde arama yapan, metruk binalar, park ve bahçeleri kontrol eden ekipler, şüpheliyi Horasan- Erzurum karayolunda yakalayarak gözaltına aldı.</p>

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Ebubekir Sıddık Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Kurtuluş ve Şehitler Mahallesi ile sanayi sitelerinde arama yapan, metruk binalar, park ve bahçeleri kontrol eden ekipler, şüpheliyi Horasan- Erzurum karayolunda yakalayarak gözaltına aldı.

<p>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ebubekir Sıddık Ş., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.&nbsp;</p>

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ebubekir Sıddık Ş., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. 

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