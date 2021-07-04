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Serbay Şenkal, " Bir konu var. Ona değinmem lazım. Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler. 16 yaşında, 2005 doğumlu. Çok önemli bir futbolcu. Muazzam bir gole imza attı. Müsabakayı takip ettim. Kendi takımını yönlendirme kabiliyeti, liderlik vasfı olan bir oyuncu. Türk futbolu Arda Güler adında futbolcu kazanacak. Fenerbahçe'yi bu anlamda tebrik edip centilmenlik göstermemiz gerekiyor. Bunlar bizim evlatlarımız." ifadelerini kullandı.
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