<p>Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Arda Güler, gösterdiği perfomransla alkış topluyor.&nbsp;</p>
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Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Arda Güler, gösterdiği perfomransla alkış topluyor. 

<p>Güler, U19 Elit Ligi Çeyrek Finalde Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı Başakşehir maçında 2 gol attı ve 1 asist yaptı.&nbsp;</p>
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Güler, U19 Elit Ligi Çeyrek Finalde Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı Başakşehir maçında 2 gol attı ve 1 asist yaptı. 

<p>Fenerbahçe formasıyla U19 Ligi'nde bu sezon normal sezonda başarılı performans sergileyen Arda Güler, çeyrek finalde Başakşehir karşısında takımında öne çıkan isimlerin başında geldi.&nbsp;</p>
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Fenerbahçe formasıyla U19 Ligi'nde bu sezon normal sezonda başarılı performans sergileyen Arda Güler, çeyrek finalde Başakşehir karşısında takımında öne çıkan isimlerin başında geldi. 

<p>GS TV Spikeri Serbay Şenkal, bu sezon Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçın ardından Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı ve bu anlamda centilmenlik örneği gösterip Fenerbahçe'yi tebrik etmemiz gerekiyor dedi.&nbsp;</p>
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GS TV Spikeri Serbay Şenkal, bu sezon Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçın ardından Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı ve bu anlamda centilmenlik örneği gösterip Fenerbahçe'yi tebrik etmemiz gerekiyor dedi. 

<p>Serbay Şenkal, " Bir konu var. Ona değinmem lazım. Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler. 16 yaşında, 2005 doğumlu. Çok önemli bir futbolcu. Muazzam bir gole imza attı. Müsabakayı takip ettim. Kendi takımını yönlendirme kabiliyeti, liderlik vasfı olan bir oyuncu. Türk futbolu Arda Güler adında futbolcu kazanacak. Fenerbahçe'yi bu anlamda tebrik edip centilmenlik göstermemiz gerekiyor. Bunlar bizim evlatlarımız." ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>
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Serbay Şenkal, " Bir konu var. Ona değinmem lazım. Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler. 16 yaşında, 2005 doğumlu. Çok önemli bir futbolcu. Muazzam bir gole imza attı. Müsabakayı takip ettim. Kendi takımını yönlendirme kabiliyeti, liderlik vasfı olan bir oyuncu. Türk futbolu Arda Güler adında futbolcu kazanacak. Fenerbahçe'yi bu anlamda tebrik edip centilmenlik göstermemiz gerekiyor. Bunlar bizim evlatlarımız." ifadelerini kullandı. 

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