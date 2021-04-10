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Federal belgelere göre Mitre Corp, şimdiye kadar ABD hükümetinden 2 milyar dolara yakın para aldı.

Kudüs İbrani Üniversitesi akademisyeni Jacob Goldenberg ise konuyu ilişkin, "Bizimle kimse iletişime geçmedi ama proje kullanılabilir. Bu da büyük bir sürpriz olmaz. Halihazırda hem özel hem devlet tarafında yüzden veri almaya çalışan birçok proje bulunuyor" dedi.

Örneğin Face2Gene girişimi kişilerin suratlarından genetik sendromları tespit etmeye çalışıyor. Ancak konuya "sahte bilim" şeklinde yaklaşan araştırmacılar da var.

Kaynak: NTV