<p>Türkiye’nin otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Haziran sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artarak 254.068 adet olarak gerçekleşti.</p>
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Türkiye’nin otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Haziran sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artarak 254.068 adet olarak gerçekleşti.

<p>Otomobil satışları, 2020 yılı ilk yarıda&nbsp; 203.595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50.473 adede ulaştı.</p><p>Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 39 bin 557 araç satış rakamına ulaştı.&nbsp; En çok satan modeli Egea Sedan: 14.524 adet</p><p>ASTON MARTIN - 7 adet</p><p>LAMBORGHINI - 8 adet</p><p>BENTLEY - 9 adet</p>
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Otomobil satışları, 2020 yılı ilk yarıda  203.595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50.473 adede ulaştı.

Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 39 bin 557 araç satış rakamına ulaştı.  En çok satan modeli Egea Sedan: 14.524 adet

ASTON MARTIN - 7 adet

LAMBORGHINI - 8 adet

BENTLEY - 9 adet

<p>FERRARI 11 adet</p><p>MASERATI 12 adet</p><p>ALFA ROMEO - 30 Adet</p><p>SMART - 45 adet</p>
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FERRARI 11 adet

MASERATI 12 adet

ALFA ROMEO - 30 Adet

SMART - 45 adet

<p>LEXUS - 57 adet</p><p>MAZDA - 61 adet</p><p>JAGUAR - 99 adet</p><p>PORSCHE - 121 adet</p><p>KARSAN - 171 adet</p><p>DS - 238 adet</p><p>SUBARU - 312 adet</p><p>ISUZU - 320 adet</p><p>SSANGYONG - 375 adet</p>
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LEXUS - 57 adet

MAZDA - 61 adet

JAGUAR - 99 adet

PORSCHE - 121 adet

KARSAN - 171 adet

DS - 238 adet

SUBARU - 312 adet

ISUZU - 320 adet

SSANGYONG - 375 adet

<p>MINI - 465 adet</p><p>IVECO - 556 adet</p><p>LAND ROVER - 849 adet</p><p>SUZUKI - 1169 adet</p><p>JEEP - 1528 adet</p><p>MITSUBISHI - 1637 adet</p><p>VOLVO - 1939 adet</p><p>NISSAN - 2 bin 666 adet</p>
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MINI - 465 adet

IVECO - 556 adet

LAND ROVER - 849 adet

SUZUKI - 1169 adet

JEEP - 1528 adet

MITSUBISHI - 1637 adet

VOLVO - 1939 adet

NISSAN - 2 bin 666 adet

<p>BMW - 3 bin 680 adet</p><p>SEAT - 4 bin 481 adet</p><p>KIA - 4 bin 678 adet</p><p>AUDI - 5 bin 334 adet</p><p>HONDA - 8 bin 286 adet</p><p>HYUNDAI - 9 bin 457 adet</p><p>CITROEN - 10 bin 365 adet</p><p>DACIA - 11 bin 599 adet</p><p>TOYOTA - 11 bin 977 adet</p><p>OPEL - 12 bin 536 adet</p><p>PEUGEOT - 17 bin 457 adet</p><p>VOLKSWAGEN - 23 bin 756 adet</p><p>FORD - 24 bin 986 adet satıldı</p><p>RENAULT - 37 bin 444 adet satıldı</p>
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BMW - 3 bin 680 adet

SEAT - 4 bin 481 adet

KIA - 4 bin 678 adet

AUDI - 5 bin 334 adet

HONDA - 8 bin 286 adet

HYUNDAI - 9 bin 457 adet

CITROEN - 10 bin 365 adet

DACIA - 11 bin 599 adet

TOYOTA - 11 bin 977 adet

OPEL - 12 bin 536 adet

PEUGEOT - 17 bin 457 adet

VOLKSWAGEN - 23 bin 756 adet

FORD - 24 bin 986 adet satıldı

RENAULT - 37 bin 444 adet satıldı

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