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Otomobil satışları, 2020 yılı ilk yarıda 203.595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50.473 adede ulaştı.
Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 39 bin 557 araç satış rakamına ulaştı. En çok satan modeli Egea Sedan: 14.524 adet
ASTON MARTIN - 7 adet
LAMBORGHINI - 8 adet
BENTLEY - 9 adet
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BMW - 3 bin 680 adet
SEAT - 4 bin 481 adet
KIA - 4 bin 678 adet
AUDI - 5 bin 334 adet
HONDA - 8 bin 286 adet
HYUNDAI - 9 bin 457 adet
CITROEN - 10 bin 365 adet
DACIA - 11 bin 599 adet
TOYOTA - 11 bin 977 adet
OPEL - 12 bin 536 adet
PEUGEOT - 17 bin 457 adet
VOLKSWAGEN - 23 bin 756 adet
FORD - 24 bin 986 adet satıldı
RENAULT - 37 bin 444 adet satıldı
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