2022 Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

*Filistin: Mısır’dan aktarma yaparak Gazze Şeridi üzerinden Filistin’e giriş yapan Türk vatandaşları vizesiz seyahat edebiliyor. Direkt olarak Filistin’e giriş yapmak istiyorsanız İsrail vizesi almanız gerekiyor.

*Kamboçya: Kamboçya seyahatleriniz için; diplomatik, hususi ve hizmet pasaportunuz varsa 180 gün içinde 30 günü aşmadan ülkede vizesiz bulunabilirsiniz. Umuma mahsus pasaport sahibiyseniz ülkeye giriş için vize almanız gerekiyor.

*Katar: Katar’a seyahat edecek diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları vizeden muaf tutuluyor. Umuma mahsus pasaportunuz varsa, havalimanında 2 haftalık turistik vize alabiliyorsunuz. Bunun için Katar’da bir otelden rezervasyon yaptırmanız ve 100 Katar Riyali vize ücretini ödemeniz gerekiyor.

*Lübnan: Pasaport sahibi Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 günü aşmayan seyahatleri için Lübnan’a vizesiz giriş yapabiliyor. Fakat pasaportunda İsrail giriş çıkışı bulunan yolcular, ülkenin uyguladığı boykot nedeniyle vize alamıyor.

*Macau: Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı özel bir ada. Pasaportunuz varsa Macau’ya vizesiz bir şekilde seyahat edebilirsiniz.

*Malezya: Malezya’ya turistik amaçlı seyahatleriniz için 90 günlüğüne kapıda vize alabilirsiniz. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport sahibiyseniz, 90 günlüğüne vizeden muafsınız demektir.

*Moğolistan: Hizmet, hususi ve diplomatik pasaportunuz varsa, Moğolistan’a 30 günlüğüne vizesiz seyahat edebilirsiniz. Umuma mahsus pasaportunuz varsa, vizeye tabisiniz demektir.

*Umman: Sadece resmi pasaporta sahipseniz, Umman’a vizesiz şekilde seyahat edebilirsiniz. Diğer türdeki pasaportlar için vize uygulaması geçerli.