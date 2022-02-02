2022 Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2022 Çarşamba, 17:06
2022 Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

Vizesiz seyahat nedir?

Vize, bir ülkeye giriş iznidir. Vizesiz seyahat, sadece pasaportla seyahat edebilmek anlamına gelir. Yani gitmek istediğiniz ülkeye giriş izni için başvuru yapmanıza gerek yoktur. Sadece pasaportunuzla hava yolu, deniz yolu ve kara yoluyla vize istemeyen ülkelere giriş yapabilirsiniz.

2022 Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

Avrupa, Asya, Okyanusya, Amerika, Afrika ve Amerika kıtalarında Türkiye’den vizesiz ya da kapıda vizeyle gidilen toplam 111 ülke var.

2022 Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

Önemli not: Pandemi sonrası dönemde birçok ülke yolculardan PCR testi talep ediyor. Vizesiz gidilecek ülkelere giriş yapabilmek için geçerli bir PCR testinizin ya da ülkelerin belirlediği kurallar çerçevesinde tam doz aşı belgenizin olması gerekebilir. Ayrıca Detaylı bilgiye IATA’nın hazırlanmış olduğu seyahat kısıtlamaları haritası üzerinden ulaşabilirsiniz.

2022 Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

Kapıda vize nedir?

Kapıda vize, ülkeye giriş yaparken pasaport kontrolü sırasında alabildiğiniz vize tipine deniyor. Bazı ülkeler bu sistemi kullanıyor.

2022 Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

Online vize (e-vize) nedir?

Bazı ülkeler online vize sistemine geçiş yaptı. Gelecekte tüm ülkelerin bu sisteme geçiş yapması ne kadar pratik olurdu! Online vize sistemi gitmek istediğiniz ülkeye göre değişiyor. Kimisini online şekilde doldurduğunuz formların çıktısını alarak yanınızda taşımanızı istiyor, kimisi de işlemleri tamamen dijital olarak tamamlamanıza imkan veriyor.

2022 Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

VİZESİZ AVRUPA ÜLKELERİ

Avrupa’da birçok ülke Schengen vizesine tabi; bu nedenle seyahate çıkmadan önce Schengen vizesi almanız gerekiyor. Fakat Avrupa’da vizesiz gidilebilecek ülkeler de var.

2022 Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

Arnavutluk - 90 gün vize, pasaport gerekmiyor

Azerbaycan- 90 gün, vize, pasaport gerekiyor

Belarus - 30 gün vize, pasaport gerekmiyor

Bosna-Hersek - 90 gün vize,  pasaport gerekmiyor

Gürcistan - 1 yıl vize, pasaport gerekiyor

Karadağ - 90 gün vize, pasaport gerekmiyor

Kosova - 90 gün vize, pasaport gerekmiyor

KKTC - 30 gün vize, pasaport gerekiyor

Kuzey Makedonya - 90 gün vize, pasaport gerekmiyor

Moldova - 90 gün vize,  pasaport gerekmiyor

Sırbistan - 90 gün vize, pasaport gerekmiyor

Ukrayna-  90 gün vize, pasaport gerekiyor

2022 Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

VİZESİZ ASYA ÜLKELERİ

Bahreyn -  90 gün vize* 

Brunei - 30 gün vize

Endonezya - 30 gün vize

Filipinler -  30 gün vize

Filistin   -*   

Hong Kong - 90 gün vize

İran - 90 gün vize

Japonya - 90 gün vize

Kamboçya - 30 gün vize*

Katar -*

Kazakistan - 30 gün vize

Kırgızistan - 90 gün vize

Kuveyt - 90 gün vize

Lübnan - 90 gün vize*

Macau  –

Maldivler - 30 gün vize

Malezya - 90 gün vize*

Moğolistan - 30 gün vize*

Özbekistan - 30 gün vize

Singapur - 30 gün vize

Suriye - 90 gün vize

Tayland - 30 gün vize

Umman  -*

Ürdün - 90 gün vize

2022 Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

*Filistin: Mısır’dan aktarma yaparak Gazze Şeridi üzerinden Filistin’e giriş yapan Türk vatandaşları vizesiz seyahat edebiliyor. Direkt olarak Filistin’e giriş yapmak istiyorsanız İsrail vizesi almanız gerekiyor.

*Kamboçya: Kamboçya seyahatleriniz için; diplomatik, hususi ve hizmet pasaportunuz varsa 180 gün içinde 30 günü aşmadan ülkede vizesiz bulunabilirsiniz. Umuma mahsus pasaport sahibiyseniz ülkeye giriş için vize almanız gerekiyor.

*Katar: Katar’a seyahat edecek diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları vizeden muaf tutuluyor. Umuma mahsus pasaportunuz varsa, havalimanında 2 haftalık turistik vize alabiliyorsunuz. Bunun için Katar’da bir otelden rezervasyon yaptırmanız ve 100 Katar Riyali vize ücretini ödemeniz gerekiyor. 

*Lübnan: Pasaport sahibi Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 günü aşmayan seyahatleri için Lübnan’a vizesiz giriş yapabiliyor. Fakat pasaportunda İsrail giriş çıkışı bulunan yolcular, ülkenin uyguladığı boykot nedeniyle vize alamıyor.

*Macau: Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı özel bir ada. Pasaportunuz varsa Macau’ya vizesiz bir şekilde seyahat edebilirsiniz.

*Malezya: Malezya’ya turistik amaçlı seyahatleriniz için 90 günlüğüne kapıda vize alabilirsiniz. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport sahibiyseniz, 90 günlüğüne vizeden muafsınız demektir.

*Moğolistan: Hizmet, hususi ve diplomatik pasaportunuz varsa, Moğolistan’a 30 günlüğüne vizesiz seyahat edebilirsiniz. Umuma mahsus pasaportunuz varsa, vizeye tabisiniz demektir.

*Umman: Sadece resmi pasaporta sahipseniz, Umman’a vizesiz şekilde seyahat edebilirsiniz. Diğer türdeki pasaportlar için vize uygulaması geçerli.

2022 Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

VİZESİZ AFRİKA ÜLKELERİ

Afrika Kıtasında Vize İstemeyen Ülkeler

Botsvana - Sınırsız vize

Esvatini - Sınırsız vize

Fas - 90 gün vize

Libya - 90 gün vize

Mauritius - 30 gün vize

Sao Tome ve Principe-  15 gün vize

Seyşeller - 90 gün vize

Tunus - 90 gün vize

2022 Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

VİZESİZ AMERİKA ÜLKELERİ 

Arjantin - 90 gün vize

Bahamalar - 90 gün vize

Barbados - 90 gün vize

Bolivya - 90 gün vize

Belize - Sınırsız vize

Brezilya - 90 gün vize

Barbados - 90 gün vize

Britanya Virjin Adaları - 30 gün vize

Dominika - 21 gün vize

El Salvador - 90 gün vize

Honduras - 90 gün vize

Jamaika - 90 gün vize

Kosta Rika - 30 gün vize

Kolombiya- 90 gün vize

Nikaragua - 90 gün vize

Paraguay  - 90 gün vize

Panama - 180 gün vize

Peru - 90 gün vize

Saint Kitts (Saint Christopher ve Nevis Adaları) - 90 gün vize

Saint Vincent ve Grenadinler Adaları - 30 gün vize

Saint Lucia - 6 hafta vize

Şili- 90 gün vize

Turks ve Caicos Adaları - 90 gün vize

Trinidad ve Tobago -  30 gün vize

Uruguay - 90 gün vize

Venezuela -  90 gün vize

2022 Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

VİZESİZ OKYANUSYA ÜLKELERİ

Fiji - 90 gün vize

Palau - Sınırsız vize


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