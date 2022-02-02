2022 Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler
Vizesiz seyahat nedir?
Vize, bir ülkeye giriş iznidir. Vizesiz seyahat, sadece pasaportla seyahat edebilmek anlamına gelir. Yani gitmek istediğiniz ülkeye giriş izni için başvuru yapmanıza gerek yoktur. Sadece pasaportunuzla hava yolu, deniz yolu ve kara yoluyla vize istemeyen ülkelere giriş yapabilirsiniz.
Önemli not: Pandemi sonrası dönemde birçok ülke yolculardan PCR testi talep ediyor. Vizesiz gidilecek ülkelere giriş yapabilmek için geçerli bir PCR testinizin ya da ülkelerin belirlediği kurallar çerçevesinde tam doz aşı belgenizin olması gerekebilir. Ayrıca Detaylı bilgiye IATA’nın hazırlanmış olduğu seyahat kısıtlamaları haritası üzerinden ulaşabilirsiniz.
Online vize (e-vize) nedir?
Bazı ülkeler online vize sistemine geçiş yaptı. Gelecekte tüm ülkelerin bu sisteme geçiş yapması ne kadar pratik olurdu! Online vize sistemi gitmek istediğiniz ülkeye göre değişiyor. Kimisini online şekilde doldurduğunuz formların çıktısını alarak yanınızda taşımanızı istiyor, kimisi de işlemleri tamamen dijital olarak tamamlamanıza imkan veriyor.
Arnavutluk - 90 gün vize, pasaport gerekmiyor
Azerbaycan- 90 gün, vize, pasaport gerekiyor
Belarus - 30 gün vize, pasaport gerekmiyor
Bosna-Hersek - 90 gün vize, pasaport gerekmiyor
Gürcistan - 1 yıl vize, pasaport gerekiyor
Karadağ - 90 gün vize, pasaport gerekmiyor
Kosova - 90 gün vize, pasaport gerekmiyor
KKTC - 30 gün vize, pasaport gerekiyor
Kuzey Makedonya - 90 gün vize, pasaport gerekmiyor
Moldova - 90 gün vize, pasaport gerekmiyor
Sırbistan - 90 gün vize, pasaport gerekmiyor
Ukrayna- 90 gün vize, pasaport gerekiyor
VİZESİZ ASYA ÜLKELERİ
Bahreyn - 90 gün vize*
Brunei - 30 gün vize
Endonezya - 30 gün vize
Filipinler - 30 gün vize
Filistin -*
Hong Kong - 90 gün vize
İran - 90 gün vize
Japonya - 90 gün vize
Kamboçya - 30 gün vize*
Katar -*
Kazakistan - 30 gün vize
Kırgızistan - 90 gün vize
Kuveyt - 90 gün vize
Lübnan - 90 gün vize*
Macau –
Maldivler - 30 gün vize
Malezya - 90 gün vize*
Moğolistan - 30 gün vize*
Özbekistan - 30 gün vize
Singapur - 30 gün vize
Suriye - 90 gün vize
Tayland - 30 gün vize
Umman -*
Ürdün - 90 gün vize
*Filistin: Mısır’dan aktarma yaparak Gazze Şeridi üzerinden Filistin’e giriş yapan Türk vatandaşları vizesiz seyahat edebiliyor. Direkt olarak Filistin’e giriş yapmak istiyorsanız İsrail vizesi almanız gerekiyor.
*Kamboçya: Kamboçya seyahatleriniz için; diplomatik, hususi ve hizmet pasaportunuz varsa 180 gün içinde 30 günü aşmadan ülkede vizesiz bulunabilirsiniz. Umuma mahsus pasaport sahibiyseniz ülkeye giriş için vize almanız gerekiyor.
*Katar: Katar’a seyahat edecek diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları vizeden muaf tutuluyor. Umuma mahsus pasaportunuz varsa, havalimanında 2 haftalık turistik vize alabiliyorsunuz. Bunun için Katar’da bir otelden rezervasyon yaptırmanız ve 100 Katar Riyali vize ücretini ödemeniz gerekiyor.
*Lübnan: Pasaport sahibi Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 günü aşmayan seyahatleri için Lübnan’a vizesiz giriş yapabiliyor. Fakat pasaportunda İsrail giriş çıkışı bulunan yolcular, ülkenin uyguladığı boykot nedeniyle vize alamıyor.
*Macau: Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı özel bir ada. Pasaportunuz varsa Macau’ya vizesiz bir şekilde seyahat edebilirsiniz.
*Malezya: Malezya’ya turistik amaçlı seyahatleriniz için 90 günlüğüne kapıda vize alabilirsiniz. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport sahibiyseniz, 90 günlüğüne vizeden muafsınız demektir.
*Moğolistan: Hizmet, hususi ve diplomatik pasaportunuz varsa, Moğolistan’a 30 günlüğüne vizesiz seyahat edebilirsiniz. Umuma mahsus pasaportunuz varsa, vizeye tabisiniz demektir.
*Umman: Sadece resmi pasaporta sahipseniz, Umman’a vizesiz şekilde seyahat edebilirsiniz. Diğer türdeki pasaportlar için vize uygulaması geçerli.
VİZESİZ AMERİKA ÜLKELERİ
Arjantin - 90 gün vize
Bahamalar - 90 gün vize
Barbados - 90 gün vize
Bolivya - 90 gün vize
Belize - Sınırsız vize
Brezilya - 90 gün vize
Barbados - 90 gün vize
Britanya Virjin Adaları - 30 gün vize
Dominika - 21 gün vize
El Salvador - 90 gün vize
Honduras - 90 gün vize
Jamaika - 90 gün vize
Kosta Rika - 30 gün vize
Kolombiya- 90 gün vize
Nikaragua - 90 gün vize
Paraguay - 90 gün vize
Panama - 180 gün vize
Peru - 90 gün vize
Saint Kitts (Saint Christopher ve Nevis Adaları) - 90 gün vize
Saint Vincent ve Grenadinler Adaları - 30 gün vize
Saint Lucia - 6 hafta vize
Şili- 90 gün vize
Turks ve Caicos Adaları - 90 gün vize
Trinidad ve Tobago - 30 gün vize
Uruguay - 90 gün vize
Venezuela - 90 gün vize
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