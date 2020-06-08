<p>Erzincan’da havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvancılık ile geçinen vatandaşların yayla göçü de başladı.</p><p>Beş yaşındaki Şirin Neva’nın yeni doğan bir kuzuyla annesinin sırtında yaptığı yayla göçü, sosyal medyada ilgi çekti.<br></p>
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Erzincan’da havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvancılık ile geçinen vatandaşların yayla göçü de başladı.

Beş yaşındaki Şirin Neva’nın yeni doğan bir kuzuyla annesinin sırtında yaptığı yayla göçü, sosyal medyada ilgi çekti.

<p>Havaların ısınması ile birlikte yayla göçü başladı. Göçerler, sürülerini yaylalara çıkarmak için yola çıktı.<br></p>
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Havaların ısınması ile birlikte yayla göçü başladı. Göçerler, sürülerini yaylalara çıkarmak için yola çıktı.

<p>Yaklaşık bir hafta sürecek yolculuğun ardından sürüler yaz aylarını Munzur Dağı yaylalarında geçirecek.</p><p>Tulum peyniri üretimi yapan küçükbaş hayvan üreticilerinin göçü, renkli görüntülere de sahne oluyor.<br></p>
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Yaklaşık bir hafta sürecek yolculuğun ardından sürüler yaz aylarını Munzur Dağı yaylalarında geçirecek.

Tulum peyniri üretimi yapan küçükbaş hayvan üreticilerinin göçü, renkli görüntülere de sahne oluyor.

<p>Göç sırasında beş yaşındaki Şirin Neva’nın yeni doğan kuzuyla annesinin sırtında yaptığı yayla göçü, sosyal medya da ilgi gördü.<br></p>
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Göç sırasında beş yaşındaki Şirin Neva’nın yeni doğan kuzuyla annesinin sırtında yaptığı yayla göçü, sosyal medya da ilgi gördü.

<p>Kemah ilçesi Akdoğu köyü Başyurt Yaylası’nda, bir süre kuzu ile kızını sırtında taşıyan anne, daha sonra kızını ve kuzuyu yere indiriyor.<br></p>
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Kemah ilçesi Akdoğu köyü Başyurt Yaylası’nda, bir süre kuzu ile kızını sırtında taşıyan anne, daha sonra kızını ve kuzuyu yere indiriyor.

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