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6. Filo eylemleri olarak bilinen, ABD askerlerinin, devrimci gençler tarafından Dolmabahçe'de denize dökülmesi, Türkiye devrim yolculuğunun en önemli adımlarından biri olarak kabul ediliyor.

6. Filo'nun Dolmabahçe'ye demirlemesi ile başlayan olaylar, İTÜ öğrenci yurdunun polis tarafından basılması ve Vedat Demircioğlu'nun pencereden atılarak şehit edilmesinin ardından ivmesini arttırır. 68 kuşağının önderlerinden Deniz Gezmiş ve beraberindeki bir grup öğrencinin başlattığı hareket, dalga dalga yayılır.

Peki 6. Filo nedir, İTÜ öğrenci yurdu nasıl basıldı, Vedat Demircioğlu nasıl öldürüldü?

1968 yılı 15 Temmuz'unda Amerika Birleşik Devletleri 6. Filosu'na mensup bir uçak gemisi ve 5 destroyer, gayriresmi bir ziyaret için Dolmabahçe açıklarında demirlemişti. 21 pare top atışıyla karşılanan 6. Filo, bağımsız Türkiye için mücadele eden gençlerin tepkisine neden oldu.

