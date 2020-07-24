<p><em>6. Filo eylemleri olarak bilinen, ABD askerlerinin, devrimci gençler tarafından Dolmabahçe'de denize dökülmesi, Türkiye devrim yolculuğunun en önemli adımlarından biri olarak kabul ediliyor.</em></p><p><em>6. Filo'nun Dolmabahçe'ye demirlemesi ile başlayan olaylar, İTÜ öğrenci yurdunun polis tarafından basılması ve Vedat Demircioğlu'nun pencereden atılarak şehit edilmesinin ardından ivmesini arttırır. 68 kuşağının önderlerinden Deniz Gezmiş ve beraberindeki bir grup öğrencinin başlattığı hareket, dalga dalga yayılır.</em></p><p><em>Peki 6. Filo nedir, İTÜ öğrenci yurdu nasıl basıldı, Vedat Demircioğlu nasıl öldürüldü?</em></p><p>1968 yılı 15 Temmuz'unda Amerika Birleşik Devletleri 6. Filosu'na mensup bir uçak gemisi ve 5 destroyer, gayriresmi bir ziyaret için Dolmabahçe açıklarında demirlemişti. 21 pare top atışıyla karşılanan 6. Filo, bağımsız Türkiye için mücadele eden gençlerin tepkisine neden oldu.<br data-mce-bogus="1"></p>
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6. Filo eylemleri olarak bilinen, ABD askerlerinin, devrimci gençler tarafından Dolmabahçe'de denize dökülmesi, Türkiye devrim yolculuğunun en önemli adımlarından biri olarak kabul ediliyor.

6. Filo'nun Dolmabahçe'ye demirlemesi ile başlayan olaylar, İTÜ öğrenci yurdunun polis tarafından basılması ve Vedat Demircioğlu'nun pencereden atılarak şehit edilmesinin ardından ivmesini arttırır. 68 kuşağının önderlerinden Deniz Gezmiş ve beraberindeki bir grup öğrencinin başlattığı hareket, dalga dalga yayılır.

Peki 6. Filo nedir, İTÜ öğrenci yurdu nasıl basıldı, Vedat Demircioğlu nasıl öldürüldü?

1968 yılı 15 Temmuz'unda Amerika Birleşik Devletleri 6. Filosu'na mensup bir uçak gemisi ve 5 destroyer, gayriresmi bir ziyaret için Dolmabahçe açıklarında demirlemişti. 21 pare top atışıyla karşılanan 6. Filo, bağımsız Türkiye için mücadele eden gençlerin tepkisine neden oldu.

<p>Devrin hükümetinin Amerikan askerleri için hazırlık yapması, hazırlıklar kapsamında genelevlerin boyanıp temizlenmesi devrimci gençlerin sabrını taşırmıştı.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Devrin hükümetinin Amerikan askerleri için hazırlık yapması, hazırlıklar kapsamında genelevlerin boyanıp temizlenmesi devrimci gençlerin sabrını taşırmıştı.

<p>Üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup, ABD askerlerinin üzerine kırmızı boya ve mürekkep dökerek ve kaldıkları otelleri taşlayarak 6. Filo'yu protesto etti.<br></p>
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Üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup, ABD askerlerinin üzerine kırmızı boya ve mürekkep dökerek ve kaldıkları otelleri taşlayarak 6. Filo'yu protesto etti.

<p>Askerlerin şikayeti üzerine bazı öğrenciler gözaltına alındı.<br></p>
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Askerlerin şikayeti üzerine bazı öğrenciler gözaltına alındı.

<p>17 Temmuz gecesi&nbsp; Toplum Polisi İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci yurdunun önünde beklemeye başladı. Polis, caddede gördüğü öğrencileri gözaltına alıyordu. Bunun üzerine öğrenciler Toplum Polisi Komiserini rehin aldı. Arkadaşlarının gönderilmesi karşılığında komiser serbest bırakıldı.</p>
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17 Temmuz gecesi  Toplum Polisi İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci yurdunun önünde beklemeye başladı. Polis, caddede gördüğü öğrencileri gözaltına alıyordu. Bunun üzerine öğrenciler Toplum Polisi Komiserini rehin aldı. Arkadaşlarının gönderilmesi karşılığında komiser serbest bırakıldı.

<p>Sabaha karşı Toplum Polisi, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci yurdunu bastı.<br></p>
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Sabaha karşı Toplum Polisi, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci yurdunu bastı.

<p>Öğrencilere saldırıp coplarla vurarak uyandıran Toplum Polisi, 25 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Vedat Demircioğlu'nu yurdun penceresinden aşağı attı.<br></p>
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Öğrencilere saldırıp coplarla vurarak uyandıran Toplum Polisi, 25 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Vedat Demircioğlu'nu yurdun penceresinden aşağı attı.

<p>Olaylar sırasında 3'ü ağır 53 öğrenci yaralandı. Toplum Polisi yurttan çekilince, darp edilen öğrenciler, iç çamaşırlarıyla ve pijamalarıyla Dolmabahçe'ye doğru yürüyüşe geçti.<br></p>
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Olaylar sırasında 3'ü ağır 53 öğrenci yaralandı. Toplum Polisi yurttan çekilince, darp edilen öğrenciler, iç çamaşırlarıyla ve pijamalarıyla Dolmabahçe'ye doğru yürüyüşe geçti.

<p>Aralarında Deniz Gezmiş'in de olduğu öğrenciler Dolmabahçe'ye vardıklarında ABD'li askerlere saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Amerikan askerleri, panikle kaçışmaya başladı. Bir kısmı kaçacak yer bulamadığı için denize atlarken, bir kısmı da öğrenciler tarafından denize atıldı.<br></p>
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Aralarında Deniz Gezmiş'in de olduğu öğrenciler Dolmabahçe'ye vardıklarında ABD'li askerlere saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Amerikan askerleri, panikle kaçışmaya başladı. Bir kısmı kaçacak yer bulamadığı için denize atlarken, bir kısmı da öğrenciler tarafından denize atıldı.

<p>7 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Vedat Demircioğlu, devrim mücadelesinin ilk şehidi olarak tarihe geçti.</p>
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7 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Vedat Demircioğlu, devrim mücadelesinin ilk şehidi olarak tarihe geçti.

<p>Vedat Demircioğlu'nun 24 Temmuz'da yaşamını yitirmesi üzerine olaylar daha da büyüdü. Arkadaşlarının ölümü üzerine, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri protesto yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş boyunca Toplum Polisi'nin saldırısına uğrayan gençlerin onlarcası gözaltına alındı.<br></p>
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Vedat Demircioğlu'nun 24 Temmuz'da yaşamını yitirmesi üzerine olaylar daha da büyüdü. Arkadaşlarının ölümü üzerine, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri protesto yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş boyunca Toplum Polisi'nin saldırısına uğrayan gençlerin onlarcası gözaltına alındı.

<p>Vedat Demircioğlu'nun naaşının gizlice memleketi Konya'ya gönderildiğini öğrenen öğrenciler, üniversite bahçesinde tören düzenledi.&nbsp;<br></p>
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Vedat Demircioğlu'nun naaşının gizlice memleketi Konya'ya gönderildiğini öğrenen öğrenciler, üniversite bahçesinde tören düzenledi. 

<p>&nbsp;Devrimci öğrenciler, polisin her türlü müdahalesine rağmen Türk bayrağına sarılı sembolik bir tabutu omuzlarında taşıyarak, Atatürk Anıtı'na getirdiler.<br></p>
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 Devrimci öğrenciler, polisin her türlü müdahalesine rağmen Türk bayrağına sarılı sembolik bir tabutu omuzlarında taşıyarak, Atatürk Anıtı'na getirdiler.

<p>Tüm bu olaylar yaşanırken protestoların önlenememesi üzerine 6. Filo Türkiye'yi terk etti.<br></p>
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Tüm bu olaylar yaşanırken protestoların önlenememesi üzerine 6. Filo Türkiye'yi terk etti.

<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=QLU47733fwA" data-mce-href="https://www.youtube.com/watch?v=QLU47733fwA">https://www.youtube.com/watch?v=QLU47733fwA</a><br></p>
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https://www.youtube.com/watch?v=QLU47733fwA

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