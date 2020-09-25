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Kendisini arayan 2 adayı çocuklarının beğenmediğini belirten Kurt, "Arayan oldu. 2 kişi geldi. Biri Ankaralıydı, 66 yaşında. Benim çocuklar, 'Baba, bu kadın çok yaşlı' diyerek, kabul etmediler. Bir sefer de Ümraniye’den Karslı biri geldi. O da devamlı yalan söylüyordu. Yalanlardan hoşlanmıyorum. Mevzularım bu. Onun için şimdi yazı yazdım. 8-10 yere koymuşumdur. Bu söylediklerim aynı şekilde o yazılarda var. Gelen kişi 50 yaşından aşağıda olsun. Başka bir şey yok. Allah yaratmış. Bak ne kadar güzel yaratmış. Onun kusurları var ise dinimize göre biz onu kapatırız" diye konuştu.