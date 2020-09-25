Gölcük Piyalepaşa Mahallesi’nde yaşayan 78 yaşındaki Mail
Kurt, üçüncü kez evlenmek istiyor. İki eşinden 8 çocuğu olan Kurt, 'Allah’ın
emri ile peygamberimizin sünneti ile İmam-ı Azam’ın içtihadı ile kendime bir eş
arıyorum. Emekliyim, Erzurumluyum. 4 adet dairem var. 1’inde ben oturuyorum, 3
tanesinde kiracı var' ifadelerinin yer aldığı ilanı otobüs duraklarına astı.
İlk eşinin 29 yıl evli kaldıktan sonra, ikinci eşinin ise 34 yıl evli kaldıktan
sonra vefat ettiğini belirten Kurt, evleneceği kişinin 50 yaşının altında
olmasını istiyor.
Kendisine uygun bir kadın bulamadığını söyleyen Mail Kurt,
"Evet, evlenmek istiyorum. Nasıl edeyim? Nerede bulayım? Türkiye’de adam
başına 5 tane kadın düşüyor. Ama bana yok. Nasıl yapayım? Ben bir tane arkadaş
arıyorum. Oturacağız, yiyeceğiz, içeceğiz. Beraber konuşacağız. Bana hizmet
edecek. Yazı yazdım. Koydum sağa, sola. Şimdi ben yazıyorum ki yazdığımla
bulayım. Yazılarda bir şey yok ki. Allah’ın emriyle peygamberimizin sünnetiyle
İmam-ı Azam’ın hissiyatıyla kendime bir eş arıyorum. Emekliyim. 4 tane dairem
var. Birinde oturuyorum. 3 tane kiracım var. Mal varlığım bu. Emekliyim, 2 bin
300 TL maaş alıyorum. Bunu yazdım" dedi.
Kendisini arayan 2 adayı çocuklarının beğenmediğini belirten
Kurt, "Arayan oldu. 2 kişi geldi. Biri Ankaralıydı, 66 yaşında. Benim
çocuklar, 'Baba, bu kadın çok yaşlı' diyerek, kabul etmediler. Bir sefer de
Ümraniye’den Karslı biri geldi. O da devamlı yalan söylüyordu. Yalanlardan
hoşlanmıyorum. Mevzularım bu. Onun için şimdi yazı yazdım. 8-10 yere
koymuşumdur. Bu söylediklerim aynı şekilde o yazılarda var. Gelen kişi 50
yaşından aşağıda olsun. Başka bir şey yok. Allah yaratmış. Bak ne kadar güzel
yaratmış. Onun kusurları var ise dinimize göre biz onu kapatırız" diye
konuştu.
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