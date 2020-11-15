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Eşinden yıllar önce ayrılan ve komşuların getirdiği yemek ve yiyeceklerle hayatını sürdüren Ünal’a Yarbaşı Belediyesi, Atlas yardım derneği yönetim kurulu başkanı Ferda Altıntaş, Tüm İstanbul Muhtarlar Derneği başkanı Selami Aykut ve yönetim kurulu üyeleri, evin kaba inşaatını yapan Burkaş inşaatın sahibi Muhammet Burkaş ve bölge milletvekilleri ve bölge Belediye Başkanları sahip çıktı.
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