<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;" data-mce-style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Osmaniye </span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;" data-mce-style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Yarbaşı’nda yıkılmak üzere olan evinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Meryem Ünal’a yardım eli uzandı. </span></p>
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Osmaniye Yarbaşı’nda yıkılmak üzere olan evinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Meryem Ünal’a yardım eli uzandı.

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;" data-mce-style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Eşinden yıllar önce ayrılan ve komşuların getirdiği yemek ve yiyeceklerle hayatını sürdüren Ünal’a Yarbaşı Belediyesi, Atlas yardım derneği yönetim kurulu başkanı Ferda Altıntaş, Tüm İstanbul Muhtarlar Derneği başkanı Selami Aykut ve yönetim kurulu üyeleri, evin kaba inşaatını yapan Burkaş inşaatın sahibi Muhammet Burkaş ve bölge milletvekilleri ve bölge Belediye Başkanları sahip çıktı. </span></p>
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Eşinden yıllar önce ayrılan ve komşuların getirdiği yemek ve yiyeceklerle hayatını sürdüren Ünal’a Yarbaşı Belediyesi, Atlas yardım derneği yönetim kurulu başkanı Ferda Altıntaş, Tüm İstanbul Muhtarlar Derneği başkanı Selami Aykut ve yönetim kurulu üyeleri, evin kaba inşaatını yapan Burkaş inşaatın sahibi Muhammet Burkaş ve bölge milletvekilleri ve bölge Belediye Başkanları sahip çıktı.

<p class="MsoNormal"><span id="_mce_caret" data-mce-bogus="1" data-mce-type="format-caret"></span><span>Küf ve kirin hayatını tehdit ettiği evde ilk olarak tadilat yapılmak istendi.</span></p>
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Küf ve kirin hayatını tehdit ettiği evde ilk olarak tadilat yapılmak istendi.

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;" data-mce-style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Ancak bunun yeterli olmayacağı anlaşılınca ev yıkıldı. <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></span></p>
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Ancak bunun yeterli olmayacağı anlaşılınca ev yıkıldı.  

<p>Tuğlasından kapı koluna kadar ev yenilendi.</p>
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Tuğlasından kapı koluna kadar ev yenilendi.

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;" data-mce-style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><span style="font-size: 18.6667px;" data-mce-style="font-size: 18.6667px;">Yaklaşık 1.5 ay inşaat işlerinden sonra kış şartları ağırlaşmadan Ünal’a yeni evi teslim edildi.&nbsp;</span></span></p>
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Yaklaşık 1.5 ay inşaat işlerinden sonra kış şartları ağırlaşmadan Ünal’a yeni evi teslim edildi. 

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px;" data-mce-style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px;" data-mce-style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px;">Ünal, Yarbaşı Beldesi Karacarlı Mahallesi Düzici, Osmaniye’deki yeni evinin önünde evinin yapımında emeği geçenlerle poz verdi.&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px;" data-mce-style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px;"><br></span></p>
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Ünal, Yarbaşı Beldesi Karacarlı Mahallesi Düzici, Osmaniye’deki yeni evinin önünde evinin yapımında emeği geçenlerle poz verdi.  


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