<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Konya'nın Halkapınar ilçesinde sit alanı ilan edilip, koruma altında olan her ikisi de yaklaşık 870 yıllık olan anıt çınar ağaçları, üzerine isim ve aşk sözleri yazılarak yazı tahtasına çevrildi.&nbsp;</span><br></p>
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Konya'nın Halkapınar ilçesinde sit alanı ilan edilip, koruma altında olan her ikisi de yaklaşık 870 yıllık olan anıt çınar ağaçları, üzerine isim ve aşk sözleri yazılarak yazı tahtasına çevrildi. 

<p><p class="MsoNormal">Ağaçların 1994- 1999 yılı arasında tescillendiğini belirten Halkapınar eski Belediye Başkanı Fahri Vardar, ''Ağaçların takibi olmayınca üzerine yazı da yazıyorlar, yanında mangal da yakıyorlar. Bu anıt ağaçların turizme kazandırılması gerekiyor'' dedi. <o:p></o:p></p><br></p>
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Ağaçların 1994- 1999 yılı arasında tescillendiğini belirten Halkapınar eski Belediye Başkanı Fahri Vardar, ''Ağaçların takibi olmayınca üzerine yazı da yazıyorlar, yanında mangal da yakıyorlar. Bu anıt ağaçların turizme kazandırılması gerekiyor'' dedi.


<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">İlçeye bağlı Karayusuflu Mahallesi’ndeki piknik alanında bulunan iki çınar ağacı, mahallede 1994- 1999 yılları arasında muhtarlık yapan Halkapınar'ın bir dönem önceki belediye başkanı Fahri Vardar'ın girişimleri sonucu incelendi. Yapılan incelemelerde ağaçların o dönem yaklaşık 850 yıllık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ağaçların bulunduğu bölge sit alanı ilan edilerek ağaçlar koruma altına alındı. Şu an yaklaşık 870 yıllık olan anıt ağaçların gövdesine ve dallarına bölgeye gelen vatandaşlar tarafından isim ve aşk sözleri yazıldığı görüldü.&nbsp;</span><br></p>
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İlçeye bağlı Karayusuflu Mahallesi’ndeki piknik alanında bulunan iki çınar ağacı, mahallede 1994- 1999 yılları arasında muhtarlık yapan Halkapınar'ın bir dönem önceki belediye başkanı Fahri Vardar'ın girişimleri sonucu incelendi. Yapılan incelemelerde ağaçların o dönem yaklaşık 850 yıllık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ağaçların bulunduğu bölge sit alanı ilan edilerek ağaçlar koruma altına alındı. Şu an yaklaşık 870 yıllık olan anıt ağaçların gövdesine ve dallarına bölgeye gelen vatandaşlar tarafından isim ve aşk sözleri yazıldığı görüldü. 

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