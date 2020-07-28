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bağlı Karayusuflu Mahallesi’ndeki piknik alanında bulunan iki çınar ağacı,
mahallede 1994- 1999 yılları arasında muhtarlık yapan Halkapınar'ın bir dönem
önceki belediye başkanı Fahri Vardar'ın girişimleri sonucu incelendi. Yapılan
incelemelerde ağaçların o dönem yaklaşık 850 yıllık olduğu tespit edildi. Bunun
üzerine ağaçların bulunduğu bölge sit alanı ilan edilerek ağaçlar koruma altına
alındı. Şu an yaklaşık 870 yıllık olan anıt ağaçların gövdesine ve dallarına
bölgeye gelen vatandaşlar tarafından isim ve aşk sözleri yazıldığı görüldü.
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