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İlçeye bağlı Karayusuflu Mahallesi’ndeki piknik alanında bulunan iki çınar ağacı, mahallede 1994- 1999 yılları arasında muhtarlık yapan Halkapınar'ın bir dönem önceki belediye başkanı Fahri Vardar'ın girişimleri sonucu incelendi. Yapılan incelemelerde ağaçların o dönem yaklaşık 850 yıllık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ağaçların bulunduğu bölge sit alanı ilan edilerek ağaçlar koruma altına alındı. Şu an yaklaşık 870 yıllık olan anıt ağaçların gövdesine ve dallarına bölgeye gelen vatandaşlar tarafından isim ve aşk sözleri yazıldığı görüldü.

