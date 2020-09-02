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'AMACIM İNSANLARI BİLİNÇLENDİRMEK'

Salgın nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını belirten Berrin Yeşilyurt, amacının toplumu bilinçlendirmek olduğunu söyledi. Yeşilyurt, "Biz öğrenciler, artık okulların açılması için bir şeyler yapmak istiyoruz. Bence okuldayken daha fazla öğrenebiliyoruz. Bazı insanlar sorumluluk almayıp sokaklarda, plajlarda, bahçelerde maskeleri olmadan geziyor. Sorumluluk almamaları beni çok üzüyor. Milli Eğitim Bakanı'mız da hem uzaktan eğitim hem de farklı konularda bize yardımcı olmaya çalışıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Maske takmayanla takan arasında virüsün bulaşma noktasında çok önemli bir fark var. Maske artık bir eşya gibi hiç çıkarmamalıyız. Çevremizi korumalıyız. İnsanlar çevreyi kirletmeye devam ettikçe daha büyük felaketlerle karşılaşabiliriz. Heykellere maske takmamın sebebi insanları bilinçlendirmek. Maskeyi kolumuza değil, ağzımıza takmamız gerekiyor. İnsanların dışarıda maske takmadığını görünce böyle bir fikir geldi aklıma. Öğretmenim de bize yardımcı oldu" diye konuştu.