ABD'de tarihi hortum felaketi: Biden afet bölgesi ilan etti

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 09:54
<p>ABD Başkanı Joe Biden Kentucky'de yaşanan kasırgaların ardından bölgeyi afet bölgesi ilan ederek yapılacak federal yardımların önünü açtı.<br></p>

ABD Başkanı Joe Biden Kentucky'de yaşanan kasırgaların ardından bölgeyi afet bölgesi ilan ederek yapılacak federal yardımların önünü açtı.

<p>Yetkililer Cuma gecesi ABD'nin Ortabatı ve Güney eyaletlerini vuran kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü aşabileceğini açıkladı.<br></p>

Yetkililer Cuma gecesi ABD'nin Ortabatı ve Güney eyaletlerini vuran kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü aşabileceğini açıkladı.

<p>Kentucky Valisi Andy Beshear can kaybını 80 olarak açıklarken bu sayının 100'ü aşmasına kesin gözüyle baktığını söyledi.<br></p>

Kentucky Valisi Andy Beshear can kaybını 80 olarak açıklarken bu sayının 100'ü aşmasına kesin gözüyle baktığını söyledi.

<p>Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Caldwell, Fulton, Graves, Hopkins, Marshall, Muhlenberg, Taylor ve Warren kentlerinde afetten etkilenen kişilere federal yardım sağlanacağı belirtildi.<br></p>

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Caldwell, Fulton, Graves, Hopkins, Marshall, Muhlenberg, Taylor ve Warren kentlerinde afetten etkilenen kişilere federal yardım sağlanacağı belirtildi.

<p>Yardımın kapsamında geçici konut sağlanması, etkilenen konutların onarımı için hibe verilmesi, sigortasız malların kayıplarının karşılanması için kredilerin yanı sıra kişi ve kurumların afetin etkilerinden kurtulmalarına yardımcı olacak diğer programlar yer alıyor.<br></p>

Yardımın kapsamında geçici konut sağlanması, etkilenen konutların onarımı için hibe verilmesi, sigortasız malların kayıplarının karşılanması için kredilerin yanı sıra kişi ve kurumların afetin etkilerinden kurtulmalarına yardımcı olacak diğer programlar yer alıyor.

<p>Vali Andy Beshear dün yaptığı açıklamda, hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, can kaybının gün sonuna kadar 100’ü geçebileceğini belirtmişti.<br></p>

Vali Andy Beshear dün yaptığı açıklamda, hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, can kaybının gün sonuna kadar 100’ü geçebileceğini belirtmişti.

<p>Beshear, <strong>"Bu, eyaletimiz tarihindeki en yıkıcı hortum olayı oldu. Yaşanan yıkım seviyesi şimdiye kadar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor"</strong> demişti.<br></p>

Beshear, "Bu, eyaletimiz tarihindeki en yıkıcı hortum olayı oldu. Yaşanan yıkım seviyesi şimdiye kadar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor" demişti.


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