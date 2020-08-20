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Karataş'ın "kum zambağı" denilince akla gelen birkaç yerden olduğunu ifade eden Topuz, "Kum zambağının soğanlarını resmi olarak talep ettik. Karataş'ın çeşitli bölgelerinde bunu yetiştirerek ilçede bir kum zambağı festivali yapma yönünde başvurumuz var. Kum zambakları özel bir endemik bitki ve bölgemizde çok yaygın." diye konuştu.
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