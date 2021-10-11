Adana’da 3 günde 35 ton et tüketildi

2019 yılında 30 ton etin tüketildiği, geçen sene ise corona salgını nedeniyle dijital ortamda gerçekleşen festivalde bu yıl yoğun katılımla et severler 35 ton et tüketti.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, “Adana’da esnafın yüzü gülüyor. Çok güzel bir festival oldu. 300 bin kişi civarında katılım oldu. Onlara pandemi düzenine uygun bir ortam sağlandı. Ortalama 35 ton et kebaba dönüştü. Kuşbaşı, ciğer, çöp şiş gibi çeşitlerimizde vardı ama en çok tercih edilen tabii ki Adana kebap oldu” diye konuştu.

