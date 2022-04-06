Akıl sağlığı uzmanları belirledi: 'Daha mutlu ve dayanıklı olmak için her gün yapmanız gereken 4 şey'

İki yılı aşkın süre önce patlak veren Covid-19 pandemisi boyunca en popüler kavramlardan biri de 'psikolojik dayanıklılık' oldu. Günü çift vardiyayla bitiren sağlık görevlileri hakkındaki haberlerde de, liderlerin halktan gelecekteki krizlere karşı güçlenmelerini istediği konuşmalarda da bu kavram sıklıkla kullanıldı.

Peki psikolojik olarak dayanıklı olmak ne anlama geliyor?