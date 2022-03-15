Aksoy Araştırma'nın son seçim anketi: İşte yurttaşların istediği cumhurbaşkanı!

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 09:48
Aksoy Araştırma'nın son seçim anketi: İşte yurttaşların istediği cumhurbaşkanı!

Aksoy Araştırma, yurttaşların istediği cumhurbaşkanı adayına dair yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Aksoy Araştırma'nın son seçim anketi: İşte yurttaşların istediği cumhurbaşkanı!

Son seçim anketi çalışmasını kamuoyuna duyuran Aksoy Araştırma yurttaşlara, "Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı'nın nasıl biri olmasını daha çok istersiniz?" sorusunu yöneltti.

Aksoy Araştırma'nın son seçim anketi: İşte yurttaşların istediği cumhurbaşkanı!

Anket sonucuna göre katılımcıların yüzde 42.8’i yeni cumhurbaşkanının "adil" olması gerektiğini istediklerini belirtti.

Aksoy Araştırma'nın son seçim anketi: İşte yurttaşların istediği cumhurbaşkanı!

Bunun yanı sıra yine yurttaşların en çok istediği diğer bir özellik, yüzde 35 oranında "tarafsız" ve yüzde 26.2 oranında "demokrat" oldu.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler