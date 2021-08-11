<p>Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'in geçmişte Trabzonspor'da oynayan Norveçli forveti Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth, oğlunun takımdan ayrılmak istediğini söyledi.</p>
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Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'in geçmişte Trabzonspor'da oynayan Norveçli forveti Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth, oğlunun takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

<p>Norveç basınından TV2 Sporten'e konuşan Goran Sörloth, şu ifadeleri kullandı:</p><p>"Oğlum, Leipzig'den ayrılmak istiyor. Tabii ki bir kontratı var ama bu bir süreç, tıpkı geçtiğimiz yıl Trabzonspor'dan Leipzig'e geldiği gibi. Transferde birçok önemli kulübün adını duyuyoruz. Futbolda her şey olabilir."</p>
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Norveç basınından TV2 Sporten'e konuşan Goran Sörloth, şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum, Leipzig'den ayrılmak istiyor. Tabii ki bir kontratı var ama bu bir süreç, tıpkı geçtiğimiz yıl Trabzonspor'dan Leipzig'e geldiği gibi. Transferde birçok önemli kulübün adını duyuyoruz. Futbolda her şey olabilir."

<p>Sörloth, sözlerine şöyle devam etti:</p><p>"Alexander, geçen sezon ve bu yaz olanları göz önüne aldı ve büyük adımlar attı. Artık yıpranmak istemiyor ve daha fazla şans bulmak istiyor. Bence bu onun için harika, bunu hem kalbi, hem de aklıyla istiyor."</p>
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Sörloth, sözlerine şöyle devam etti:

"Alexander, geçen sezon ve bu yaz olanları göz önüne aldı ve büyük adımlar attı. Artık yıpranmak istemiyor ve daha fazla şans bulmak istiyor. Bence bu onun için harika, bunu hem kalbi, hem de aklıyla istiyor."

<p>25 yaşındaki ve 1,94 boyundaki Sörloth, 2019-20 sezonunda Crystal Palace'tan kiralık olarak transfer olduğu Trabzonspor'da çıktığı 49 maçta 33 gol ve 11 asistle oynamıştı.</p>
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25 yaşındaki ve 1,94 boyundaki Sörloth, 2019-20 sezonunda Crystal Palace'tan kiralık olarak transfer olduğu Trabzonspor'da çıktığı 49 maçta 33 gol ve 11 asistle oynamıştı.

<p>Sörloth, Almanya'da ise 37 maçta şans buldu ve altı gol, üç asistle takımı RB Leipzig'e katkı sağladı. Sörloth'un ismi, son günlerde Fenerbahçe ile anılıyor.</p>
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Sörloth, Almanya'da ise 37 maçta şans buldu ve altı gol, üç asistle takımı RB Leipzig'e katkı sağladı. Sörloth'un ismi, son günlerde Fenerbahçe ile anılıyor.

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