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Sörloth, sözlerine şöyle devam etti:

"Alexander, geçen sezon ve bu yaz olanları göz önüne aldı ve büyük adımlar attı. Artık yıpranmak istemiyor ve daha fazla şans bulmak istiyor. Bence bu onun için harika, bunu hem kalbi, hem de aklıyla istiyor."