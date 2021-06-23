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Fenerbahçe üstünde devamlı bir algı var. Zorlu sezonu, Rıdvan Dilmen sezonu, Fenerbahçe şöyle böyle. Bir kulübün ihtiyacı için artı 2 yabancı verildi, bizim ihtiyacımız yoktu, en az biz oynattık ama o da Fenerbahçe dendi. Teşvik primi iddiaları, bir kulübün yöneticisi, oyuncusu, profesyonelleri söyledi. Birinci günden itibaren artık bunlara müdahale edeceğiz. Burada fazla centilmenlik fayda değil zarar getiriyor. Biz artık macun tüpten çıkınca müdahale edeceğiz. Biz barış ortamını denedik. Tek kulüple bu olmuyor. Bizi ısırmaya çalışırsanız, bizim yapacaklarımız misliyle olacak.