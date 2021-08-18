<p>Altın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın salı günü gerçekleştirdiği toplantı sonrasında düşerken çarşamba günü açıklanacak Fed tutanakları öncesinde yatay seyrini koruyor. Gram altın ise 485 TL civarında işlem görüyor.</p>
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Altın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın salı günü gerçekleştirdiği toplantı sonrasında düşerken çarşamba günü açıklanacak Fed tutanakları öncesinde yatay seyrini koruyor. Gram altın ise 485 TL civarında işlem görüyor.

<p>Altın yatırımcıları dikkatlerini çarşamba günü TSİ 21:00’da açıklanacak Fed tutanaklarına ve gelecek hafta yapılacak Jackson Hole sempozyumuna çevirdi. Powell ise salı günkü toplantıda salgının ekonomik toparlanmayı gölgelemeye devam ettiğini belirtti fakat para politikası ya da büyüme ile ilgili bir yorumda bulunmadı.</p>
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Altın yatırımcıları dikkatlerini çarşamba günü TSİ 21:00’da açıklanacak Fed tutanaklarına ve gelecek hafta yapılacak Jackson Hole sempozyumuna çevirdi. Powell ise salı günkü toplantıda salgının ekonomik toparlanmayı gölgelemeye devam ettiğini belirtti fakat para politikası ya da büyüme ile ilgili bir yorumda bulunmadı.

<p>ABD’de perakende satışlar Temmuz ayında beklenenden fazla bir düşüş kaydederken fabrika üretimleri art arda dördüncü ayda da artmaya devam etti. Delta varyantı vakalarının artması ekonomik toparlanma görünümünü belirsizleştirerek varlık alımı azaltımı programının şu an öngörülenden daha ileri bir tarihte başlamasına neden olabilir. Bunun da altın fiyatlarını kısa vadede destekleyebileceği düşünülüyor.</p>
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ABD’de perakende satışlar Temmuz ayında beklenenden fazla bir düşüş kaydederken fabrika üretimleri art arda dördüncü ayda da artmaya devam etti. Delta varyantı vakalarının artması ekonomik toparlanma görünümünü belirsizleştirerek varlık alımı azaltımı programının şu an öngörülenden daha ileri bir tarihte başlamasına neden olabilir. Bunun da altın fiyatlarını kısa vadede destekleyebileceği düşünülüyor.

<h3>ONS ALTIN FİYATI</h3><p>ABD’de beklenenden kuvvetli gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında gün içi işlemlerde 1.700 doların altını gören ons altın, delta varyantının ekonomik toparlanmayı baskılayabileceğine dair endişelerle kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1.78o doların üzerine tırmanmıştı. Ons altın, çarşamba günü Fed tutanakları öncesinde 1.789 dolar civarında işlem görüyor.</p>
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ONS ALTIN FİYATI

ABD’de beklenenden kuvvetli gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında gün içi işlemlerde 1.700 doların altını gören ons altın, delta varyantının ekonomik toparlanmayı baskılayabileceğine dair endişelerle kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1.78o doların üzerine tırmanmıştı. Ons altın, çarşamba günü Fed tutanakları öncesinde 1.789 dolar civarında işlem görüyor.

<h3>GRAM ALTIN FİYATI</h3><p>1 haftadır Dolar/TL ’deki düşüş ve küresel altın fiyatlarındaki dalgalı seyir arasında sıkışan gram altın, dolar kurunun 8,43’e gerilemesine rağmen küresel altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte 485 TL civarında bulunuyor.</p>
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GRAM ALTIN FİYATI

1 haftadır Dolar/TL ’deki düşüş ve küresel altın fiyatlarındaki dalgalı seyir arasında sıkışan gram altın, dolar kurunun 8,43’e gerilemesine rağmen küresel altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte 485 TL civarında bulunuyor.

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