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ABD’de perakende satışlar Temmuz ayında beklenenden fazla bir düşüş kaydederken fabrika üretimleri art arda dördüncü ayda da artmaya devam etti. Delta varyantı vakalarının artması ekonomik toparlanma görünümünü belirsizleştirerek varlık alımı azaltımı programının şu an öngörülenden daha ileri bir tarihte başlamasına neden olabilir. Bunun da altın fiyatlarını kısa vadede destekleyebileceği düşünülüyor.