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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hızır Acil Ekibi'nde çalışan 128 ambulans şoförü, Tuzla'daki Formula- 1 pistinde ileri sürüş eğitimi aldı. Verilen eğitimle, İstanbul'un yoğun trafiğinde güvenli seyir, araç içindeki hastaların güvenli nakli ile araç personelinin can güvenliğinin korunması amaçlanıyor. İlk kez verilen eğitimin, iki yılda bir olmak üzere tekrar edilmesi planlanıyor.

Ambulans şoförleri aldıkları bu eğitimle, yoğun İstanbul trafiğinde güvenli hasta nakil hizmeti, ambulans kazalarını en aza indirebilme, oluşabilecek ambulans arızalarının tanımını yapabilmek ve gerektiğinde müdahale edebilme kabiliyetlerini artırıyor. Ambulans şoförlerinin eğitimleri havadan da görüntülendi.