İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hızır Acil Ekibi'nde çalışan 128 ambulans şoförü, Tuzla'daki Formula- 1 pistinde ileri sürüş eğitimi aldı. Verilen eğitimle, İstanbul'un yoğun trafiğinde güvenli seyir, araç içindeki hastaların güvenli nakli ile araç personelinin can güvenliğinin korunması amaçlanıyor. İlk kez verilen eğitimin, iki yılda bir olmak üzere tekrar edilmesi planlanıyor.
Ambulans şoförleri aldıkları bu eğitimle, yoğun İstanbul trafiğinde güvenli hasta nakil hizmeti, ambulans kazalarını en aza indirebilme, oluşabilecek ambulans arızalarının tanımını yapabilmek ve gerektiğinde müdahale edebilme kabiliyetlerini artırıyor. Ambulans şoförlerinin eğitimleri havadan da görüntülendi.
GÜVENLİ SÜRÜŞ İLE CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANIYOR
Tuzla'daki Formula 1 pistindeki profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleşen 1 saat teorik, yarım günü pratik olan eğitimde, ambulans içindeki cihazların güvenli şekilde sabitlenmesi, lastik basınçlarının kontrolü, güvenli sürüş teknikleri, fren mesafesi, hız kontrolü çalışmaları yapılıyor. Verilen eğitimle, İstanbul'un yoğun trafiğinde güvenli bir seyir, araç içindeki hastaların güvenli nakli ile araç personelinin can güvenliğinin korunması amaçlanıyor. İlk kez verilen eğitimin, 2 yılda bir olmak üzere tekrar edilmesi planlanıyor.
3 AYRI PİSTTE EĞİTİM
Pratik eğitimler dubalı alanda, ıslak ve kuru zemin olmak üzere 3 ayrı pistte gerçekleşiyor. Dubalı alan eğitiminde hız kontrolü ve manevra çalışmaları yapılıyor. Islak ve kuru zeminde ise fren durma mesafesi çalışmaları yapılıyor. Sürücüler özellikle fren mesafesi çalışmalarında ıslak zeminde durma mesafesinin daha çok uzadığını uygulamalı olarak görüyor. Islak zeminde ani frende kayan araçların görüntüsü aksiyon filmlerini aratmıyor.
"AMBULANS İÇİNDEKİ PERSONEL VE HASTANIN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ"
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulunan İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Acil Yardım Can Kurtarma Şubesi Müdür Yardımcısı Nuray Sancaklı, "Yangın müdahalelerinde, ekiplerle beraber ambulans hizmeti de vermekteyiz. Ayrıca hasta nakil hizmetlerimiz tamamlandıktan sonra mesai bitiminde Sağlık Bakanlığı 112 ekipleriyle birlikte entegre şekilde acil sağlık hizmetleri vermekteyiz. Can ve mal güvenliği çok önemli hem yangınlara müdahale sırasında hem acil hizmetler sunduğumuzda trafikteki güvenli sürüş eğitimleri etrafta canlı, cansız bütün varlıkların korunması, ambulans içindeki personel ve hastanın güvenliği açısından son derece önemli. Profesyonel anlamda ilk defa güvenli sürüş teknikleri eğitimi veriliyor. Rutin olarak 2 yılda bir bu hizmeti vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
"AMBULANS SÜRÜCÜLERİ ARKADA TAŞIDIKLARI VAKAYI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GÖTÜRMESİ LAZIM"
Ambulans şoförlerine eğitim veren Sürüş güvenliği uzmanı Utku Uzunoğlu, "Sürücülere hem teorik olarak, hem de uygulamalık olarak hazırladığımız bir müfredatımız var bunu uyguluyoruz. Bu eğitimde amaç sürücünün a noktasından b noktasına en hızlı şekilde gitmesi değil. Günün sonunda ambulans sürücüleri arkada taşıdıkları vakayı güvenli bir şekilde götürmesi lazım. Bir hayat kurtarmaya çalışırken başka bir yerde hem kendilerini hem de trafiği riske atmamaları lazım. Biz bu eğitimin ismine 'güvenli ambulans sürücülüğü' diyoruz. Biz burada araç hakimiyeti üzerine, hem de yol güvenliği farkındalığı üzerine çalışıyoruz. Örneğin kaygan zemin istasyonunda aracın kuru zemindeki fren mesafesi ile kaygan zemindeki fren mesafesini bu iş için hazırlanmış güvenli bir ortamda deneyimliyoruz. Sürücüler bunu bu ortamda gördüklerinde gerçek hayatta başlarına neler gelebileceğini anlıyorlar" şeklinde konuştu.
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