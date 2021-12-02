Anadolu'nun ilk mescidi bakımsızlıktan yıkılıyor

İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu da mescidi ziyaret etti. Yapının restore edilmesi gerektiğini söyleyen Ensarioğlu, "Yıllardır bekçi kulübesi olarak kullanılıyor. Minberiyle sütunları halen ayakta olan tarihi yapının sahabeler döneminden kalma mescit olduğunu biliyoruz. Silvan ilçemiz Şeyh Halil Mezarlığı'ndaki manevi yapıyı korumamız gerekiyor. Ancak bugün bu tarihi ve kıymetli mekan bakımsızlıktan, ilgisizlikten yıkılmak ve yok olmak üzere" dedi.