Angelina Jolie, insani krize dikkat çekmek için Yemen'de

AA
07 Mart 2022 Pazartesi, 13:02
Angelina Jolie, insani krize dikkat çekmek için Yemen'de

Yemen'deki çatışmaların neden olduğu insani felakete dikkati çekmek için Aden'e gelen Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, "Barışa umutsuzca ihtiyaç duyan bu insanlara destek için Yemen'deyim" dedi.

Angelina Jolie, insani krize dikkat çekmek için Yemen'de

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) yapılan yazılı açıklamada, 7 yıldır devam eden savaşın neden olduğu felakete dikkati çekmek umuduyla Yemen'i ziyaret eden Jolie'nin, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'e ulaştığı bildirildi.

Angelina Jolie, insani krize dikkat çekmek için Yemen'de

Açıklamada, Jolie'nin Yemen'de çatışmalardan etkilenen ve yerlerinden edilen ailelerle bir araya geleceği belirtildi.

Angelina Jolie, insani krize dikkat çekmek için Yemen'de

Jolie de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'daki vahşete tanık olmaya, çatışmaya son verilmesi ve insani yardımların ulaşması çağrısında bulunmaya devam ederken, barışa umutsuzca ihtiyaç duyan bu insanlara destek için Yemen'deyim" ifadelerini kullandı.

Angelina Jolie, insani krize dikkat çekmek için Yemen'de

"HERKES AYNI MERHAMETİ HAK EDİYOR"

Yemen'de 2022 yılı itibarıyla "saat başı bir sivilin öldüğü ya da yaralandığına" dikkati çeken Jolie, ekonominin savaş nedeniyle çökme noktasına geldiği ülkede 20 milyondan fazla sivilin insani yardıma bağımlı olduğunu kaydetti.

Angelina Jolie, insani krize dikkat çekmek için Yemen'de

Jolie, "Herkes aynı merhameti hak ediyor. Çatışmanın sivil kurbanlarının hayatları, her yerde aynı kıymette. 7 yıllık savaşın ardından Yemen halkı da korunma, destek ve her şeyden önce barışa muhtaç" değerlendirmesinde bulundu.

Angelina Jolie, insani krize dikkat çekmek için Yemen'de

YEMEN'DEKİ İNSANI KRİZ

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Angelina Jolie, insani krize dikkat çekmek için Yemen'de

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Angelina Jolie, insani krize dikkat çekmek için Yemen'de

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, İsveç ve İsviçre hükümetlerinin ev sahipliğinde 16 Mart'ta Yemen için bir bağış konferansı yapılacağını duyurmuştu.

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