Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a
çıkışının 101'inci yıl dönümünde, Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törene Bakan
Kasapoğlu, 16 Türk devletini temsilen 16 sporcu ve bakanlığın üst düzey
bürokratları katıldı. Törene katılanların koronavirüs salgını nedeniyle maske
taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.
"Aziz
Atatürk; bir milletin umudu olarak Samsun'da başlattığınız İstiklal
Mücadelemizin 101'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bütün dünyayı etkileyen
pandemi sebebiyle bayramımızı bu yıl evlerimizde fakat aynı ruh ve coşkuyla
kutluyoruz. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz; istiklal ruhuna ve bu
ruhtan doğan cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyor. Gençlik ve Spor
Bakanlığımız 101 yıl önceki aşk ve heyecanla bu ülkenin gençleri için çalışmaya
devam ediyor. Birbirimizi sevmekten, birbirimizin hukukunu korumaktan
vazgeçmeyerek, sevgiyi, adaleti, kardeşliği çoğaltarak ülkemizi, mazisi kadar
şanlı bir istikbale taşıyoruz. Bu duygularla sizi ve kahraman silah
arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Ruhunuz şâd olsun."
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