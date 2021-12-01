Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2021 Çarşamba, 06:51
<p>Ankara'da gece saatlerinde hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kente mevsimin ilk karı yağdı.&nbsp;&nbsp;</p>

Ankara'da gece saatlerinde hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kente mevsimin ilk karı yağdı.  

<p>Ankara'da beklenen kar yağışı, gece saatlerinde etkisi göstermeye başladı.&nbsp;</p>

Ankara'da beklenen kar yağışı, gece saatlerinde etkisi göstermeye başladı. 

<p>Hava sıcaklıklarının eksi 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Başkent'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.&nbsp;</p>

Hava sıcaklıklarının eksi 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Başkent'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. 

<p>Kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte otomobiller, ağaçlar ve kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.&nbsp;</p>

Kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte otomobiller, ağaçlar ve kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. 

<p>&nbsp;Kar yağışının kentin büyük bir kesiminde etkili olması bekleniyor.</p>

 Kar yağışının kentin büyük bir kesiminde etkili olması bekleniyor.


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