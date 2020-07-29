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Kurban Bayramı’nın yaklaştığı şu günlerde anne adayları, nasıl beslenmeleri gerektiğini, nelere dikkat etmeleri gerektiğini, ne yemesi, ne yememesi gerektiğini merak ediyor. Kırmızı et ve tatlı tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda hamilelerin yapacağı beslenme hataları, bebeğin sağlığı açısından da olumsuzluğa neden olabiliyor.

Anne adaylarının bayram tatilinde de fiziksel aktiviteyi ihmal etmemelerini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç Dr. Emre Pabuçcu, hamilelerin daha rahat bir bayram tatili geçirmesi için dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.