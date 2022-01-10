Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

IHA
10 Ocak 2022 Pazartesi, 14:37
Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle dinlenme tesislerine yönlendirilen TIR'lara geçiş izni verildi.

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Karayolları ekipleri yol kenarında yığılan karların ise genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Antalya`yı Konya`ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde pazar gece saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oldu.

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer bir metreye kadar düştü. Bazı araçlar yollarda kaldı.

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Bölgede kar kalınlığı Alacabel'in zirvesinde yer yer 50 santimetreye ulaşırken, tedbir amaçlı TIR'ların geçişine izin verilmeyerek Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından dinlenme tesislerine yönlendirilmişti.

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinaları ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun açık tutulmasını sağladı.

Antalya -Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Karayolları ve Akseki bölge trafik ekipleri akşam saatlerinde yeniden kar yağışının başlayabileceğini ve bu yolu kullanacak olan sürücülerin yanlarında mutlaka zincir bulundurmalarını istedi.


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