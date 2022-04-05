Antarktika'da daha önce rastlanmayan 'Beroe cucumis' canlısını ilk kez görüntülendi

"SON YILLARDA 6-7 SANTİMETREDEN DAHA BÜYÜK OLANI GÖRÜLMEDİ"

Kara, yaptığı açıklamada 'Ctenophora' canlı grubundan olan şeffaf, pembe renkli ve en fazla 15 santimetreye kadar büyüyebilen 'Beroe cucumis' türünün küresel ısınmanın da etkisiyle 2050'ye kadar şu an yaşaması için pek elverişli olmayan Antarktika’nın daha soğuk bölgelerine de yayılmasının beklendiğini söyledi.

Son yıllarda 6-7 santimetreden daha büyük olanının görülmediği aktaran Kara, şunları kaydetti:

"Beroe cucumis, çoğu insanın denizanası sandığı küçük bir canlı ancak denizanası değil. Daha önce Antarktika kıyılarında görülmüş ve bu kadar güneyden bildirilen bir kaydı yok. Bu pembe renkli canlı, denizanalarıyla besleniyor ve kendisinden daha büyük boyuttaki denizanalarını dahi vücuduna göre çok büyük olan geniş ağzı sayesinde avlayabiliyor.