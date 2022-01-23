Ara tatilde velilere 'tedbir' uyarısı

"Önceki varyantlarda görmediğimiz veya daha az gördüğümüz şiddetli bir boğaz ağrısı, bir bademcik enfeksiyonu gibi ya da ses kısıklığı ya da ishal gibi semptomlar, 'Omicron' varyantında daha ön plana çıkabilmekte. Vatandaşlarımız önceli semptomlara karşı daha bilgili olduğu için bunu yanlış yorumlayıp veya 'Benim boğazım ağrıyor' diyerek Covid olma olasılığını kendi zihninde dışlayabilmekte. Bu nedenle bu şekilde semptomu olan vatandaşlarımızın testlerini yaptırmalarını, bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını ve ilk semptom itibarıyla da mutlak suretle kendilerini izolasyona almalarını öneriyoruz. Test sonucu negatif olarak sonuçlandıktan sonra izolasyon kaldırılabilir."

